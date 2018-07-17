Заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов рассказал "Парламентской газете", что после окончания чемпионата мира по футболу инфраструктурные объекты, построенные в 11 российских городах, будут использоваться эффективно.
"Сейчас объекты инфраструктуры будут переданы в собственность субъектов. В мире есть и положительные, и отрицательные примеры того, как используются такие объекты после крупных спортивных мероприятий", — отметил Кривоносов.
"Однако у нас есть все, чтобы они использовались эффективно", — уверен депутат.
В частности, как он отметил, большая часть инфраструктурных объектов построена в туристических центрах и к ним обеспечена транспортная доступность.
"Многое зависит от событийности — чтобы в этих городах проводились какие-то крупные мероприятия, привлекающие гостей. В этом отношении у нас есть успешный пример Сочи, где после проведения зимней Олимпиады спортивные объекты не пустуют", — подчеркнул Кривоносов.
Комментарии