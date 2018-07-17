17 июля 1918 года в Екатеринбурге был расстрелян последний российский император Николай II и члены его семьи. Большинство историков сходятся во мнении, что расстрел был санкционирован СНК и ВЦИК. Таким образом, принципиальное решение на данный счет было принято в Москве (при этом обычно указывают на Свердлова и Ленина). Однако единства по вопросам, была ли дана санкция на расстрел Николая II без суда (что фактически произошло) и была ли дана санкция на расстрел всей семьи, среди ученых все же нет.
Уральский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов на своем заседании 12 июля 1918 года принял постановление о казни. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года бывший российский император Николай II, императрица Александра Фёдоровна, их дети, доктор Боткин и три человека прислуги были расстреляны в "Доме особого назначения" – особняке Ипатьева в Екатеринбурге. В настоящее время на месте этого здания находится Храм-на-Крови.
Из воспоминаний участников расстрела известно, что в половине двенадцатого ночи 16 июля заместитель областного комиссара юстиции Яков Юровский приказал отвести царскую семью с прислугой в подвал. Первым шел Николай II с наследником Алексеем на руках. К нему присоединилась Александра Федоровна. За родителями последовали Ольга, Татьяна, Анастасия и Мария, за детьми – доктор Боткин, повар Харитонов, лакей Трупп и горничная Демидова. Жертв и палачей было по 11 человек. Едва Юровский зачитал решение Уральского совета о казни царя, как загремели выстрелы.
В наследника стреляли дважды. Анастасию и горничную после выстрелов закололи штыками. Рядом с умирающей царевной заскулила ее любимая собачонка Джемми, которую прибили прикладом. В 1981 году все члены царской семьи были канонизированы Русской Православной Церковью за рубежом, в августе 2000 года – Русской Православной Церковью. Они были признаны жертвами политических репрессий и реабилитированы Президиумом Верховного Суда РФ в 2008 году.
Останки пяти членов императорской семьи, а также их слуг, были найдены в июле 1991 года неподалёку от Екатеринбурга под насыпью Старой Коптяковской дороги. В ходе следствия по уголовному делу, которое вела Генпрокуратура, останки были идентифицированы. 17 июля 1998 года, в 80-ю годовщину расстрела, останки членов императорской семьи были захоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В июле 2007 года были найдены останки царевича Алексея и великой княжны Марии.
В сентябре 2015 года СКР возобновил расследование по факту гибели царской семьи.
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Комментарии
17 июля 1918 года в Екатеринбурге был расстрелян последний российский император Николай II
с 2 (15) марта 1917 года он уже никакой не император, а гражданин романов
вот поэтому нет развития в России! Сначала враги, потом святые! Куда ветер власти дует, туда весь народ палками гонят! топчемся на месте столетиями... Прескорбно!
при мятеже в Самаре любимые ныне хрустобулочники людей баржами в реке топили. Чтой-то никто не плакает, иконы с них не рисует
Не забывайте, Николашку народ прозвал-КРОВАВЫМ! Это на его совести сотни расстрелянных людей, когда они шли к нему с просьбой о хлебе. Так что все народ сделал правильно. Это не вина большевиков, а-НАРОДА!!!!
А кто его принудил отречься от трона? Кто его и семью сначала взял под домашний арест, затем отправил в ссылку за Урал? Кто готовил суд над ним? Ответ - родственники и элита из либералов!
Ответ - родственники и элита из либералов!
а виноваты как всегда большевики и товарищ Сталин ))
Конечно не большевиков, ага. Враги России издеваются над нашими ценностями раз за разом. И находятся всегда предатели готовые осуществить их планы. Нашлись бы защитники лучше... Для перехода к конституции не обязательно убивать людей, тем более Императора всея Руси, и вообще людей не зависимо от статуса. И строить опять с нуля всю историю.. Уже в русских глубоко сидит манера хаять все своё, выработали её столетиями, прискорбно.
тем более Императора всея Руси
император всея руси, помазанник божий самоликвидировался 2 (15) марта 1917 года))