Фото: vk.com/butina_maria
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя задержание в США гражданки России, выпускницы Алтайского госуниверситета Марии Бутиной, заявил, что это является очередным проявлением "охоты на ведьм".
"Задержание гражданки РФ Марии Бутиной в США по подозрению в шпионаже в пользу России — очередное проявление той охоты на ведьм, о которой говорил Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным по итогам саммита в Хельсинки. Абсолютно нелепые, раздутые обвинения, попытка создать из ничего новое политическое дело", — цитирует Слуцкого РИА Новости.
Он также полагает, что арест россиянки можно будет рассматривать в качестве "домашней заготовки" в ответ на плодотворные результаты встречи Путина и Трампа.
"Это ещё раз говорит о том, что антироссийский маховик в США не собирается останавливать свое разрушительное действие. И его жертвами становятся вновь и вновь реальные люди", — подчеркивает Леонид Слуцкий.
Ранее портал Amic.ru сообщал, что выпускница АлтГУ, общественная активистка Мария Бутина была задержана в Соединенных Штатах. Как сообщили в американском Минюсте, ее подозревают в шпионаже в пользу России. Россиянке грозит до пяти лет лишения свободы.
В Барнауле, напомним, Мария Бутина была известна как председатель межрегиональной общественной организации "Право на оружие". Согласно предположениям американских СМИ, Мария Бутина могла предпринимать попытки наладить связи с местным оружейным лобби — Американской стрелковой ассоциацией (NRA).
Комментарии
"Абсолютно нелепые, раздутые обвинения, попытка создать из ничего новое политическое дело", — цитирует Слуцкого" 1,7 МЛН в месяц зарплата данного человека. Что может знать он о жизни в Барнауле, на 12-15 тыс в месяц в РУБЛЯХ пусть поживет и 9тыс коммуналку за хату отдать.
Жаль. Но годиков 25 ей дадут, отбывать наказание.
Кто мешает работать удаленно? За ту же работу программиста откуда платят 900 баксов,а в брн хотят платить 5 тыс руб.