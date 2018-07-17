Фото: shipovnik.ua
Житель Бийска окажется на скамье подсудимых за публикацию в социальных сетях интимных фотографий и видео своей знакомой.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 38-летнему мужчине инкриминируют незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия, в средствах массовой информации, а также незаконные изготовление и оборот порнографических материалов.
Согласно данным СКР, обвиняемый с сентября по октябрь прошлого года разместил на различных страницах социальной сети ранее полученные фотографии и видео своей знакомой интимного содержания без ее согласия.
"В ходе следствия мужчина признал вину в полном объеме, в содеянном раскаялся, пояснив, что распространил сведения о частной жизни потерпевшей по причине того, что она не отвечала взаимностью на его ухаживания", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии
это не мужчина
А где фотки то?
если не отвечала взаимностью,откуда фотки?
А есть видео? Просто друг спрашивает.
Без видео и фоток не разобрать отвечала или нет взаимностью.
А это нынче такие нравы. Сексом-то занимались, конечно, но это ж не повод для знакомства)