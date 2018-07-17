Для кандидатов в губернаторы Алтайского края избирательная кампания началась с момента выдвижения. Пока в гонке за пост главы региона шесть человек. И они уже начали тратить средства своих избирательных фондов. Смотрим, каковы размеры их "кошельков".
Так, по данным на 9 июля, опубликованным на сайте краевой избирательной комиссии, в избирательном фонде Виктора Томенко (выдвинут партией "Единая Россия") 13 млн рублей. Из них уже потрачено 653 тысячи рублей. В том числе 140 тысяч на оплату нотариальных услуг, 280 тысяч на изготовление футболок-поло с логотипом, 67 на изготовление блокнотов.
В фонд Владимира Семенова (ЛДПР) поступило чуть больше 1 млн рублей. Потрачено 73 тысячи (65 из них на заверение листов поддержки кандидата).
Третий по величине фонд у Людмилы Сусловой ("Справедливая Россия") — 100 тысяч рублей. 60 из них уже потрачено на изготовление и заверение листов поддержки кандидата.
В фонд Андрея Крылова ("Партия Роста") поступила 71 тысяча рублей. 64 из них он направил на оплату нотариальных услуг.
Виктор Рау ("Яблоко") имеет в официальном фонде 2 тысячи рублей.
Данных о фонде Сергея Сущевского ("Партия малого бизнеса России") пока нет.
Напомним, что по краевому закону кандидат может потратить на выборы не более 40 млн рублей. Создавать избирательный фонд можно только за счет собственных средств кандидата, средств партии, добровольных пожертвований юрлиц, добровольных пожертвований физлиц.
Комментарии
Видимо нынче алюминь вообще не принимают..Раз у Рау всего то 2тысячи рублей. Очень инетересно на что он их потратит?
Рау клоуном надо быть, а не губернатором.
а мы, всей своей троллячьей ячейкой, для врио на 300 рублей макулатуры сдали.
280 тысяч на изготовление футболок-поло с логотипом, 67 на изготовление блокнотов.
а футболки и блокноты в день "выборов" бесплатно раздавать будут, или будут продавать по рыночным ценам на праздничных площадках в честь дня города, совмещенных с избирательными участками ))
Нотариус Томенко в два раза дороже нотариуса Крылова! Умнее? Честнее? Качественнее?
За что они получают столько бабла, эти нотариусы?
Нужно ли постоянно тратить большие деньжищи на выборы, или пустить эти деньги на возрождение производства....
Хотя в асфальт закапывается больше...