Фото: vk.com/butina_maria
Гражданка России Мария Бутина, которую задержали в США по подозрению в шпионаже в пользу нашей страны, как представляется, надолго приковала к себе внимание мировой прессы.
Между тем в Барнауле, где она оканчивала школу и училась в Алтайском государственном университете, ее знают как общественницу и основателя организации "Право на оружие".
Алтайские СМИ нередко обращались к ней как к эксперту по вопросам, связанным с оружейной стороной российского законодательства.
На странице Марии в соцсети "ВКонтакте" говорится, что она является основателем и членом правления общероссийской общественной организации "Право на оружие". Также отмечено, что она училась в барнаульской гимназии №22, а затем выпустилась из АлтГУ по направлению "Политология".
На фоне политического скандала, в который оказалась впутана Мария, портал Amic.ru публикует фотографии нашей землячки, чье задержание уже назвали проявлением "охоты на ведьм".
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