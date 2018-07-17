Главам регионов даны полномочия по созданию антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях, пишет "Парламентская газета".
Такое решение содержит Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 82-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 5.1 Федерального закона "О противодействии терроризму", вступающий в силу сегодня, 17 июля.
Ранее законодатели существенно повысили роль антитеррористических комиссий (АТК) на местах. На них возложили вопросы противодействия идеологии терроризма, участия в мероприятиях, организуемых органами государственной власти для профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления.
Однако, как отмечается, анализ работы таких формирований в муниципальных образованиях показал, что главным препятствием для достижения ими эффективности остается неопределенный правовой статус.
Отныне обязанность по созданию АТК на местах входит в компетенцию губернаторов. Установлено, что решения антитеррористических комиссий обязательны для исполнения органами государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами соответствующего региона.
Невыполнение распоряжений АТК влечет ответственность, предусмотренную федеральными и региональными законами.
Комментарии
Отныне обязанность по созданию антитеррористических комиссий на местах входит в компетенцию губернаторов
а кто-то заявлял что у нас не 37 год...
"а кто-то заявлял что у нас не 37 год..."
Ещё нет! Когда губернаторы не будут "справляться" с этим, ращрешат создавать свои (!) комиссии на уровне районов - вот это будет как раз привет из тех лет! И большинство населения сядет писать, звонить "куда следует.."
Какой терроризм в деревнях???
Свиньям в лужах запретят лежать или гусям намордники оденут чтобы на прохожих не шипели
от деревни отстаньте! Чем больше создавать комитетов, тем больше будет терроризма! Галочки ведь нужно себе ставить!
А на лисапеде едет террорист?
Что то уже до колик в животе над ЕР ржу. Вместо создания рабочих мест, поддержки фермерства, они намордники на гусей выписывают.
Нет, это самозанятые кулаки, середняки и крестьяне от налогов и продразвёрстки будут уходить