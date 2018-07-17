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Губернаторам разрешили бороться с терроризмом в деревнях и селах

, ИА "Амител"
Отныне обязанность по созданию антитеррористических комиссий на местах входит в компетенцию губернаторов

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Главам регионов даны полномочия по созданию антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях, пишет "Парламентская газета".

Такое решение содержит Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 82-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 5.1 Федерального закона "О противодействии терроризму", вступающий в силу сегодня, 17 июля.

Ранее законодатели существенно повысили роль антитеррористических комиссий (АТК) на местах. На них возложили вопросы противодействия идеологии терроризма, участия в мероприятиях, организуемых органами государственной власти для профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления.

Однако, как отмечается, анализ работы таких формирований в муниципальных образованиях показал, что главным препятствием для достижения ими эффективности остается неопределенный правовой статус.

Отныне обязанность по созданию АТК на местах входит в компетенцию губернаторов. Установлено, что решения антитеррористических комиссий обязательны для исполнения органами государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами соответствующего региона. 

Невыполнение распоряжений АТК влечет ответственность, предусмотренную федеральными и региональными законами.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

17.07.2018 12:29
- гость -

Отныне обязанность по созданию антитеррористических комиссий на местах входит в компетенцию губернаторов

а кто-то заявлял что у нас не 37 год...

0  0
17.07.2018 12:51
- гость -

"а кто-то заявлял что у нас не 37 год..."
Ещё нет! Когда губернаторы не будут "справляться" с этим, ращрешат создавать свои (!) комиссии на уровне районов - вот это будет как раз привет из тех лет! И большинство населения сядет писать, звонить "куда следует.."

0  0
17.07.2018 13:05
- гость -

Какой терроризм в деревнях???
Свиньям в лужах запретят лежать или гусям намордники оденут чтобы на прохожих не шипели

0  0
17.07.2018 13:12
- гость -

от деревни отстаньте! Чем больше создавать комитетов, тем больше будет терроризма! Галочки ведь нужно себе ставить!

0  0
17.07.2018 13:23
- гость -

А на лисапеде едет террорист?

0  0
17.07.2018 13:56
Гость

Что то уже до колик в животе над ЕР ржу. Вместо создания рабочих мест, поддержки фермерства, они намордники на гусей выписывают.

0  0
17.07.2018 14:05
- гость -

Нет, это самозанятые кулаки, середняки и крестьяне от налогов и продразвёрстки будут уходить

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