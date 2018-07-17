В Барнауле во вторник, 17 июля, в 7:15 утра на улице Солнечная Поляна, в районе остановки "Детский сад", пожилой мужчина на ВАЗ 2107 на пешеходном переходе сбил женщину, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
"Женщина жива, но даже встать не смогла. Водитель даже не сразу вышел. Посидел, вышел, осмотрел машину и после подошел, когда стояли уже люди и звонили в "скорую", — рассказывает очевидец.
Отмечается, что на данном участке дороги это ДТП далеко не единичный случай. "Администрация города и комитет по дорожному хозяйству до сих пор не устанавливают здесь "лежачего полицейского", хотя недавно были письма с просьбой об установке", — сообщается в паблике.
Комментарии
А у нас водятлы именно на пешеходке сбивают. Лишать таких прав на вождение.
Причем здесь водятлы, это так организована транспортная сеть. Давно провели исследования в Швеции и сказали, чтобы исключить наезд водителя на пешехода необходимо, ПОЛНОСТЬЮ отделить дорогу от пешеходов (с помощью ограждений, подземных, либо надземных переходов). Водитель это тот же человек, где-то отвлекся, где-то объехал кочку, где-то просто не увидел знак, где-то люди выходят из кустов. Я живу в поселке Авиатор, у нас дети, пешеходы все ходят, ездят на велосипедах по проезжей части, элементарно даже тротуаров нет.
Я живу в поселке Авиатор, у нас дети, пешеходы все ходят, ездят на велосипедах по проезжей части, элементарно даже тротуаров нет.
но зато с каждой стороны дороги у вас "ваши" газоны метра по 3-5
постоянно на этом переходе "летят", прекрасно зная о его существовании!
Посидел, вышел, осмотрел машину
Прикинул сколько ей ущерба выкатить?