Фото: vk.com/barneos22
Мост, проходящий над проспектом Строителей в Барнауле, был поврежден экскаватором во вторник, 17 июля, сообщили очевидцы в социальных сетях.
"Строителей — Павловский тракт. По словам очевидцев, экскаватор снес кусок моста. Все осыпалось на проезжую часть", — отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.
Водителей призывают быть осторожнее, проезжая данный участок.
На фото с места событий видно, что часть дороги по направлению в центр города действительно засыпана фрагментами бетона.
Получить комментарий в городской ГИБДД на момент публикации не удалось.
Комментарии
баран был пьян и не видел моста?