Уже в четвертый раз в этом гостеприимном месте проводится спортивно-развлекательно-поедальное шоу "Жареный карась".
На нескольких площадках фестиваля "жарились" и веселились 12 тысяч гостей из различных регионов Сибири. Жареный карась расходился на ура. Кульминацией праздника стало супершоу от компании "Барнаульский пищевик". Как известно, лучшая рыба — это колбаса. Под таким лозунгом два часа представители компании одаривали всех желающих замечательными вкусными призами. Десятки веселых конкурсов и в результате 60 килограммов колбасных изделий "Барнаульского пищевика" "ушли в народ". Жаркий Завьяловский праздник, как и полагается, завершился дискотекой и настоящим праздничным фейерверком.
Компания владеет портфелем успешных брендов "Барнаульский пищевик" и "Курмилово" в категории мясных продуктов и полуфабрикатов с ассортиментом более 200 наименований — это вареные, варено-копченые, полукопченые колбасы, ветчины, деликатесы, сосиски, сардельки, шпикачки, полуфабрикаты и гриль-ассортимент. Кроме того, компания выпускает сертифицированную продукцию для детского питания.
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