Перевозчиков накажут за нарушение режима труда и отдыха водителей

Ответственность за нарушение режима труда и отдыха водителей собираются возложить не только на самих водителей, но и на транспортные компании, где они работают. Соответствующие поправки к Кодексу РФ об административных правонарушениях Госдума рассмотрит в первом чтении 17 июля, пишет "Парламентская газета".
За несоблюдение графика труда и отдыха самих водителей намереваются штрафовать на сумму от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, с их руководства взыщут от 7 тысяч до 10 тысяч рублей, с юридических лиц или индивидуальных предпринимателей — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.
Если законодательством предусмотрена установка в автомобиле тахографа — средства контроля, обеспечивающего непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспорта, о режиме труда и отдыха водителя — за его отсутствие тоже накажут всех.
Водитель заплатит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, а должностные лица, выпустившие на линию необорудованную машину, — от 7 тысяч до 10 тысяч рублей.
Юрлиц и приравненных к ним индивидуальных предпринимателей либо оштрафуют на сумму от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, либо приостановят их деятельность на срок до 90 суток.
Отмечается, что экспертное сообщество настаивает на пересмотре суммы взысканий в сторону увеличения. В ходе обсуждения в Госдуме это предложение будет рассмотрено.
Ужесточение мер административного воздействия обусловлено рядом резонансных ДТП, вызванных перечисленными нарушениями и повлекших гибель людей.
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