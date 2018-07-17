Центробанк обвинил кур в росте цен на продовольствие в России

По данным Центробанка, рост цен на курицу, который наблюдается с начала года, привел к росту цен на продовольствие в России ускоренными темпами и, конкретно, к росту инфляции в июне, пишет РБК со ссылкой на департамент исследований и прогнозирования Банка России, выпустивший июльский бюллетень "О чем говорят тренды".
По данным ЦБ, в июне цены на продовольствие без учета плодоовощной продукции увеличились на 1,13%. Причиной тому, по мнению аналитиков регулятора, стало повышение цен на куриное мясо.
"Ускорение роста цен на продовольственные товары в июне во многом было обеспечено динамикой цен на куриное мясо. При этом росла цена на мясо бройлера в оптовом звене. В качестве одной из причин эксперты выделяют влияние со стороны динамики курса, поскольку себестоимость производства птицы во многом формируется за счет цен на импортные компоненты корма", — говорится в бюллетене Центробанка.
По данным Минсельхоза, средняя стоимость мяса птицы у производителей возросла с начала 2018 года на 3,6% и составила 100,22 тыс. руб. за тонну.
По данным информационно-аналитического агентства ИМИТ, в июне 2018 года средние оптовые цены на тушку бройлера увеличились на 0,8% по сравнению с декабрем 2017 года — до 96,3 руб. за 1 кг, а по сравнению с июнем прошлого года цены снизились на 5,2% (тогда цена составила 101,7 руб. за 1 кг).
Об увеличении средней цены реализации курицы ранее сообщил один из крупнейших производителей — группа "Черкизово". В отчете об операционных результатах компании говорится, что во втором квартале 2018 года средняя цена реализации курицы возросла на 4% к аналогичному кварталу прошлого года — с 89,93 руб. до 93,12 руб. за 1 кг, а по сравнению с первым кварталом 2018 года — на 13%. Самое значительное увеличение цены год к году было зафиксировано в июне: средняя отпускная цена курицы возросла почти на 10 руб. по сравнению с июнем 2017-го — с 89,63 руб. до 98,85 руб. за 1 кг (рост составил 10%).
Комментарии
да! из-за курицы! точно названная причина как бы уничтожает факт роста цен на бензин)))
Ускорение роста цен на продовольственные товары в июне
а что будет по итогам июля - страшно представить...
Ну да.. виноваты куры и их мозги ....
группа "Черкизово" планирует купить Алтайский бройлер. Теперь посчитайте сколько будет курица стоить и кому выгодно кричать про повышение цен.
куры совсем страх потеряли
Вот где куриные мозги !