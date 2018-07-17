Иллюстрация: yandex.ru/maps
Столкновение экскаватора с мостом на проспекте Строителей в Барнауле привело к длинным пробкам.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", транспортные заторы в данный момент образовались на проспекте Строителей, Павловском тракте и улице Советской Армии.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевой Госавтоинспекции, на место ДТП выехал экипаж ГИБДД. Произошедшее по сводкам проходит как наезд на препятствие.
Напомним, что в результате столкновения экскаватора с мостом фрагменты сооружения осыпались на проезжую часть.
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