Проект "Долина приключений" — это детский лагерь отдыха в живописном месте Алтайского края, в районе озера Ая, яркие впечатления, свежий горный воздух и возможность приобрести новых друзей. Программа отдыха включает несколько блоков: культурно-досуговый, декоративно-художественный, туристско-краеведческий, патриотический и спортивно-оздоровительный.
"Это программа про осознанность, про самостоятельность, про личную безопасность, про свои границы, про свои возможности, про постановку целей, про умение формировать вопросы и находить на них ответы. Программа состоит из трёх этапов. Каждый этап содержит тренинговую, общеразвивающую, оздоровительную и досуговую части", — говорит координатор проекта Виктория Ганева.
Первый этап – это выработка правил, формирование разновозрастных групп, командообразование, климатическая и психологическая адаптация, определение ролей каждого участника, физическая и теоретическая подготовка, отдых и оздоровление в дружном коллективе.
Второй этап – два похода протяжённостью от 1 до 3 км по живописным достопримечательностям Большого Алтая. Поход — как развивающая среда сплочения, выработки осознанных правил поведения, самостоятельности, ответственности, формирования духа и воспитания воли. Мини-поход — как форма поиска решений, среда для новых мыслей, новых знаний. Поход — как отдых и оздоровление через походную педагогику детско-юношеского туризма.
Третий этап – это насыщенная коммуникативная программа. Тут все знания, навыки и задания связаны с работой с информацией (добыча, сортировка, аналитика, выработка новых знаний).
На протяжении смены предполагается реализация следующих мероприятий: "Легенды Алтая", "Школа юного туриста", "Зарница", "Волшебный лабиринт" и других.
"В течение проекта мы живём в окружении гор, посещаем живописные места, участвуем в креативных квестах, творим творчески. Итогом третьего этапа и всей программы станет получение ответов на все ранее поставленные вопросы, а самое главное — освоение механизма постановки и поиска ответов на актуальные вопросы. Такова суть этих трёх тесно взаимосвязанных этапов. Конечно же, каждый участник возьмёт ровно столько, сколько ему позволит унести его личностная зрелость", — продолжает Виктория Ганева.
В программе предусмотрены выездные экскурсии в Тавдинские пещеры и село Чемал (остров Патмос).
Программа отдыха рассчитана на разные возрастные группы (от 7 до 16 лет) и на разные физические возможности детей.
Программа лагеря "Долина приключений" разработана с учетом детской и подростковой психологии.
Все экскурсионные маршруты проводятся опытными экскурсоводами и инструкторами, в соответствии с требованиями Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных учреждениях.
- Профильный лагерь КДООЛ "Уба": 30.07.18 — 05.08.18 (полный пансион, стоимость 6125 рублей на 7 дней, доставка туда-обратно 900 рублей);
- Профильный лагерь на базе КДОЛ "Селена": 16.08.18 — 20.08.18 (полный пансион, стоимость 4375 рублей на 5 дней, доставка туда-обратно 900 рублей).
Подробная информация на сайте http://detitur22.ru/leto-2018/
По вопросам приобретения путевок тел.: 8-903-996-6084
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