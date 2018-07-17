Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников заявил, что в случае отказа от совершенствования пенсионной системы под угрозой окажется не только выполнение социальных обязательств государства в части выплаты пенсий, пишет "Парламентская газета".
Костенников утверждает, что в противном случае проблемы россиян начнут поджидать и в части медицинского обслуживания населения.
"Фонды обязательного медицинского страхования также складываются в большей степени из отчислений работающего населения. Естественно, это также является немаловажной причиной, по которой решение принимается", — отметил замминистра, говоря о решении повысить пенсионный возраст.
По словам Костенникова, изменение параметров пенсионной системы — мера вынужденная и продиктована изменением демографической ситуации в стране.
"В связи со старением населения нагрузка на трудоспособное население в связи с различными социальными выплатами возрастает", — сказал он.
Комментарии
В случае отказа от пенсионной реформы россияне начнут сталкиваться с проблемами
Амик, вы не политкорректно пишите: нельзя употреблять слово на букву "р"
изменение параметров пенсионной системы — мера вынужденная и продиктована изменением демографической ситуации в стране.
ага, а партия и правительство со своими налоговыми маневрами как-бы ни при делах ))
опасно родиться в этой стране обычным человеком
В случае отказа от пенсионной реформы россияне начнут сталкиваться с проблемами
это не россияне начнут сталкиваться с проблемами, а пфр - народ станет доживать до пенсии ))
Минздрав, ты не прав!
В случае неотказа от такой реформы с проблемами столкнутся чиновники
монетизация льгот пенсионеров в 2004 году наглядно это показало
Правительство очередной раз сознается в том, что интенсивно доит народ. И это в стране богатой различными полезными ископаемыми, которые активно продаются.