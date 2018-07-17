Вторник, 17 Июль, 16:14

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что бы вы хотели видеть в Нагорном парке Барнаула (на еще не благоустроенной территории)?

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

Спецпроекты

Форум

$ 62,26
€ 72,8
414439
25°
Обь
247см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Марии Бутиной в США Шукшинские дни на Алтае-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Россиянам раскрыли ежемесячную выгоду от нового пенсионного возраста

, ИА "Амител"
При удачном стечении обстоятельств выгода может составить до 3 тысяч рублей

Фото: kagro.kz

Заместитель главы Минтруда Андрей Пудов рассказал, что совершенствование пенсионной системы позволит к 2024 году увеличить средний размер пенсий до 20 тысяч рублей, пишет "Парламентская газета".

Если же от предложенных мер отказаться, то средний размер пенсий к 2024 году составит лишь 17 тысяч рублей, подчеркнул замминистра. Таким образом, при удачном стечении обстоятельств выгода может составить до 3 тысяч рублей в месяц. 

"Главная цель предложенных изменений — сформировать финансовый источник, который позволит повышать пенсию на уровень, превышающий инфляцию", — сказал Пудов в ходе расширенного заседания Комитета Госдумы по охране здоровья.

Он также отметил, что поддержка инициативы правительства позволит уже в 2019 году увеличить размер пенсий в среднем на одну тысячу рублей. В этом случае средний размер выплат составит 15400 рублей.

Как подчеркнул Пудов, необходимость рассмотрения вопроса об изменении параметров пенсионной системы во втором десятилетии XXI века была зафиксирована в нормативном акте правительства России еще в 1995 году.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

17.07.2018 14:39
- гость -

фото из рекламы американского цоц.страхования?

0  0
17.07.2018 14:45
- гость -

Хотят как лучше, а получат как всегда. (В. Черномырдин)

0  0
17.07.2018 14:45
Filin

потерять полтора миллиона чтобы получить 3 тысячи в месяц

0  0
17.07.2018 14:47
- гость -

кругом обман(

0  0
17.07.2018 14:47
- гость -

Иллюстрации про Буратино и денежное дерево. Издано в Казахстане.

0  0
17.07.2018 14:50
- гость -



фото из рекламы американского цоц.страхования?
ага.. у нас нет таких счастливых пенсов

0  0
17.07.2018 14:57
- гость -

Почему нет??? Кипр, Греция, Индия, США - наши персы на пенсионеров от распила, даже досрочно вышли на пенсион уже в пеленках.

0  0
17.07.2018 15:00
- гость -

чТО ВЫ С ЭТИМ СРЕДНИМ РАЗМЕРОМ, он и сейчас неплох, но каждый получает свою пенсию, а не среднюю, которую считают, учитывая и депутатские и губернаторские и прокурорские стотысячные пенсии.

0  0
17.07.2018 15:08
Мимопроходящий

Нужно меньше воровать и тратить бюджет на всякую фигню. Тогда и на пенсии всем хватит.

0  0
17.07.2018 15:09
- гость -

Размер пенсии должен составлять 1/3 заработной платы. У нас либо пенсии завышены либо зарплаты не те. (для справки: у нас зарплата специалиста на краевом бюджете составляет 13000 р.)

0  0
17.07.2018 15:16
-гость-

даже если пенсия 12 000 рублей в месяц в год это 144 000 рублей за 5 лет это уже 720 000 рублей, таким образом у меня уже украли 720 000 рублей и при этом рассказывают какие то сказки

0  0
17.07.2018 15:31
- гость -

при удачном стечении обстоятельств выгода может составить до 3 тысяч рублей в месяц.

кому-то достанется до 3 тысяч рублей в месяц
у кого-то украдут 5 (8) лет активного долголетия ...

0  0
17.07.2018 15:38
- гость -

Гость от 15-16. Ты посчитал только недополученное в текущих ценах. Только не забудь, что эти 5 лет ещё и работать придется, отдавая по 22% от зп только в этот фонд. Если все экономические потери посчитать... Сумма на хатку будет. А если посмотреть со стороны, что ты 40 лет должен отдавать по 22%, а потом жить 1 год на пенсии (даже если ее 20 тысяч сделают)... Какая-то неправильная математика. Плюс в наследство даже часть не передать. Все для нас...

0  0
17.07.2018 15:40
- гость -

Аааа значит все дело в жуткой инфляции...Они хотят чтобы хоть те пенсы что у нас есть не сдохли с голоду, пока правительство закупает евро и доллары.

0  0
17.07.2018 15:41
- гость -

то есть, цены на коммуналку и продукты останутся на уровне 2018года, Пудов Андрей?
если нет, то эти три тысячи в месяц уйдут (и даже больше) влёт
вы там с другой планеты, сидите в своих кожаных креслах и решаете какие-то выгоды - для себя, но не для народа

0  0
17.07.2018 15:53
- гость -

Если вдруг все чиновники утопятся , то да, а так нет. Им же самим мало

0  0
17.07.2018 15:56
- гость -

Какое счастье после 60 на работу ходить, когда и ходить уже тяжело. Пристраивают бывших начальников после 60, но они почти не работают, даже на компьютере не работают.

0  0
17.07.2018 16:05
- гость -

Математика тут простая. От бальной системы откажутся стопудово. Ибо тогда весь замут не имеет смысла. Оставят 40% от зарплаты. Вы работаете 40лет отчисляя по 22% от зарплаты и потом 20 лет на пенсии ( срок дожития ). Ваша зарплата 25 с налогами- вот вам 10 тыс. Фактически пенсия увеличится у тех кто сейчас на пенсии. Вот им заткнут рот добавляя по 1тыс в год. Тем кто отработает эти допом 5 и 8 лет рсчитывать не на что. Там ситуация с наполнением фонда по сравнению с настоящим ни как не изменится.

0  0
17.07.2018 16:08
Потомучто

Как трейлер к фильму ужасов

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
16:02
Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал пенсионную реформу 0
15:43
Правительство предложило ввести платеж для покупок в интернет-магазинах 1
15:32
Женщина пострадала в результате ДТП на улице Попова в Барнауле 0
15:23
"Это катастрофа": работники культуры пожаловались Томенко на жизнь и работу 4
15:14
Путин заявил Fox News, что не изменился после первого избрания президентом 1
15:02
Правительство России погрузилось в Десятилетие детства 0
14:47
Здание школы сгорело в алтайском селе Листвянка 1
14:33
Россиянам раскрыли ежемесячную выгоду от нового пенсионного возраста 19
14:27
Клип о главном российском символе появился в сети 0
14:24
Манжерокское озеро откроют для посещения в Горном Алтае 21 июля 0
14:12
Поймай меня, если сможешь: кто такая Мария Бутина, задержанная в США 2
14:04
Минздрав: привычный возраст выхода на пенсию – угроза для россиян 22
13:51
Барнаульцев просят опознать упавший в реку автомобиль 6
13:40
Хищники-малютки: тигрята в барнаульском зоопарке делают первые шаги 1
13:33
Перевозчиков накажут за нарушение режима труда и отдыха водителей 0
13:21
Иностранец тщетно пытался подкупить за 500 долларов алтайского таможенника 1
13:12
Разногласия известны: о чем говорили Путин и Трамп на встрече 16 июля 0
13:01
Центробанк обвинил кур в росте цен на продовольствие в России 10
12:49
Ученые провели цепочку от потепления до кондиционеров и роста смертности 1
12:37
Столкновение экскаватора с мостом в Барнауле обернулось огромными пробками 0
12:30
"Жареный карась" клюнул тысячи отдыхающих на Завьяловских озерах 0
12:21
Женщину сбили на "зебре", где просят установить "лежачего полицейского" 6
12:12
Губернаторам разрешили бороться с терроризмом в деревнях и селах 10
12:03
Очевидцы: экскаватор снес часть моста на проспекте Строителей в Барнауле 3
11:49
Аварийный ремонт колодца ведут в самом сердце Барнаула 17 июля 0
11:34
Ученые придумали, как вылечить рак мозга одним уколом 1
11:25
Любительница стрельбы: фото "русской шпионки" Марии Бутиной 3
11:15
Потолок в 40 млн рублей: сколько тратят на выборы кандидаты в главы Алтая 6
11:03
Депутат ГД: объекты инфраструктуры после ЧМ будут использоваться эффективно 0
10:55
Бийчанина судят за публикацию пикантных фото и видео своей знакомой 7
10:34
Задержание выпускницы АлтГУ в США назвали проявлением "охоты на ведьм" 5
10:34
"Политех" вошел в топ-20 вузов РФ по уровню зарплат выпускников сферы IT 0
10:21
Крушение династии: как 100 лет назад большевики расправились с Романовыми 13
10:14
ГИБДД зафиксировала снижение числа ДТП по вине пьяных водителей на 20% 0
10:03
Упрощение получения российского гражданства поддержали в правительстве РФ 1
09:51
Загоревшееся сено в Славгороде тушили 16 пожарных 2
09:35
Сладкоежкам посвящается: проходи тест и выигрывай вкусный приз от "Форне" 2
09:34
CNN назвал позорным выступление Трампа на пресс-конференции с Путиным 3
09:27
Светофоры отключают на трех перекрестках в Барнауле 17 июля 1
09:14
"Единая Россия" единым фронтом выступит за повышение пенсионного возраста 39
09:02
Путину предложили стать символом России наряду с флагом и гимном 5
08:54
ДТП с участием пяти автомобилей произошло под мостом в Барнауле 13
08:45
Минфин придумал для россиян новую систему страхования жилья 3
08:36
Шварценеггер сравнил Трампа с маленькой сырой макарониной 1
08:25
Как "ядрена копоть" помогает БГЭС бороться  с должниками 1
08:17
Жилье бизнес-класса в Барнауле: пять слагаемых безупречного качества 0
08:06
Чемпионы мира и Олимпиад: кто приедет в Барнаул на крутой турнир по гребле 0
08:00
Преображение "Барнаула": каким стал легендарный отель 3
07:50
Как правильно выбрать арбуз: 6 шагов знающего покупателя 0
07:34
Квартиру в окруженном бором жилкомплексе продают в Барнауле за 11,2 млн руб 0
07:30
ФГ БКС: "В мировоззрении частных инвесторов произошел качественный поворот" 0
07:22
"На последнем издохе": перевозчики просят срочно поднять тарифы в Барнауле 36
07:15
Настоящие герои: барнаульцы благодарят пожарных за спасение 1
07:03
Компания "Алтай-Кокс" отметила День металлурга 0
06:48
Дождались: кто и как ремонтирует бийские дворы в 2018 году 0
06:32
Госпожа канцлер: подборка интересных фактов из жизни Ангелы Меркель 13
06:23
Селфи с кошками, которые ну очень не хотят фотографироваться 1
06:14
Дожди и уже не +30: прогноз погоды в Алтайском крае на 17 июля 0
06:01
Там, где солнце: как проводят лето алтайские политики 1
05:48
Посольство России в США ответило на задержание алтайской "шпионки" Бутиной 3
04:54
Выпускница АлтГУ задержана в США по подозрению в шпионаже 3
03:50
Порошенко ответили на страх "нападения" России на Мариуполь 1
02:40
Порошенко опасается "нападения" России на Мариуполь 0
01:34
Лавров: встреча Путина и Трампа прошла "лучше, чем супер" 1
00:12
Ученые назвали Туринскую плащаницу подделкой 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.