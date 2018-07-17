Заместитель главы Минтруда Андрей Пудов рассказал, что совершенствование пенсионной системы позволит к 2024 году увеличить средний размер пенсий до 20 тысяч рублей, пишет "Парламентская газета".
Если же от предложенных мер отказаться, то средний размер пенсий к 2024 году составит лишь 17 тысяч рублей, подчеркнул замминистра. Таким образом, при удачном стечении обстоятельств выгода может составить до 3 тысяч рублей в месяц.
"Главная цель предложенных изменений — сформировать финансовый источник, который позволит повышать пенсию на уровень, превышающий инфляцию", — сказал Пудов в ходе расширенного заседания Комитета Госдумы по охране здоровья.
Он также отметил, что поддержка инициативы правительства позволит уже в 2019 году увеличить размер пенсий в среднем на одну тысячу рублей. В этом случае средний размер выплат составит 15400 рублей.
Как подчеркнул Пудов, необходимость рассмотрения вопроса об изменении параметров пенсионной системы во втором десятилетии XXI века была зафиксирована в нормативном акте правительства России еще в 1995 году.
Комментарии
фото из рекламы американского цоц.страхования?
Хотят как лучше, а получат как всегда. (В. Черномырдин)
потерять полтора миллиона чтобы получить 3 тысячи в месяц
кругом обман(
Иллюстрации про Буратино и денежное дерево. Издано в Казахстане.
фото из рекламы американского цоц.страхования?
ага.. у нас нет таких счастливых пенсов
Почему нет??? Кипр, Греция, Индия, США - наши персы на пенсионеров от распила, даже досрочно вышли на пенсион уже в пеленках.
чТО ВЫ С ЭТИМ СРЕДНИМ РАЗМЕРОМ, он и сейчас неплох, но каждый получает свою пенсию, а не среднюю, которую считают, учитывая и депутатские и губернаторские и прокурорские стотысячные пенсии.
Нужно меньше воровать и тратить бюджет на всякую фигню. Тогда и на пенсии всем хватит.
Размер пенсии должен составлять 1/3 заработной платы. У нас либо пенсии завышены либо зарплаты не те. (для справки: у нас зарплата специалиста на краевом бюджете составляет 13000 р.)
даже если пенсия 12 000 рублей в месяц в год это 144 000 рублей за 5 лет это уже 720 000 рублей, таким образом у меня уже украли 720 000 рублей и при этом рассказывают какие то сказки
при удачном стечении обстоятельств выгода может составить до 3 тысяч рублей в месяц.
кому-то достанется до 3 тысяч рублей в месяц
у кого-то украдут 5 (8) лет активного долголетия ...
Гость от 15-16. Ты посчитал только недополученное в текущих ценах. Только не забудь, что эти 5 лет ещё и работать придется, отдавая по 22% от зп только в этот фонд. Если все экономические потери посчитать... Сумма на хатку будет. А если посмотреть со стороны, что ты 40 лет должен отдавать по 22%, а потом жить 1 год на пенсии (даже если ее 20 тысяч сделают)... Какая-то неправильная математика. Плюс в наследство даже часть не передать. Все для нас...
Аааа значит все дело в жуткой инфляции...Они хотят чтобы хоть те пенсы что у нас есть не сдохли с голоду, пока правительство закупает евро и доллары.
то есть, цены на коммуналку и продукты останутся на уровне 2018года, Пудов Андрей?
если нет, то эти три тысячи в месяц уйдут (и даже больше) влёт
вы там с другой планеты, сидите в своих кожаных креслах и решаете какие-то выгоды - для себя, но не для народа
Если вдруг все чиновники утопятся , то да, а так нет. Им же самим мало
Какое счастье после 60 на работу ходить, когда и ходить уже тяжело. Пристраивают бывших начальников после 60, но они почти не работают, даже на компьютере не работают.
Математика тут простая. От бальной системы откажутся стопудово. Ибо тогда весь замут не имеет смысла. Оставят 40% от зарплаты. Вы работаете 40лет отчисляя по 22% от зарплаты и потом 20 лет на пенсии ( срок дожития ). Ваша зарплата 25 с налогами- вот вам 10 тыс. Фактически пенсия увеличится у тех кто сейчас на пенсии. Вот им заткнут рот добавляя по 1тыс в год. Тем кто отработает эти допом 5 и 8 лет рсчитывать не на что. Там ситуация с наполнением фонда по сравнению с настоящим ни как не изменится.
Как трейлер к фильму ужасов