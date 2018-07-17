Фото: vk.com/barneos22
Перевернувшийся автомобиль ВАЗ-2109 обнаружен в реке Обь в районе поселка Казенная Заимка под Барнаулом.
"В реке Обь, в районе улицы 2-я Обская (Казенная Заимка), находится повреждённый автомобиль ВАЗ-2109 с номерами Новосибирской области: в 503 сх 154", — сообщили в паблике Barnaul 22.
Автор заметки не исключает, что машина могла быть угнана. Горожан просят по возможности опознать машину.
Комментарии
это "девятка"! Остальное легко сделают доблестные стражи порядка! Зачем придумывать сложности?