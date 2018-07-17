Правительство России образовало координационный совет по проведению в стране Десятилетия детства, пишут "Известия".
Возглавлять новый орган будет заместитель председателя правительства России, а его персональный состав будет утвержден отдельным распоряжением кабмина.
"Образовать координационный совет при Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства", — говорится в документе, который опубликован на сайте кабмина.
6 июля на совещании по плану основных мероприятий Десятилетия детства премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в рамках программы расширят пакет материальных гарантий, а до 2020 года будут усовершенствованы механизмы поддержки семей с детьми.
Также Медведев поручил создать детское телевидение в организациях общего образования.
О проведении в стране с 2018 по 2027 год Десятилетия детства объявил президент России Владимир Путин. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Такое решение было принято "в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы".
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что после завершения строительства перинатальных центров в рамках программы "Десятилетие детства" необходимо запустить отдельную программу в рамках партпроекта "Здоровье — детям" по строительству новых региональных детских больниц, а также ремонту существующих.
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