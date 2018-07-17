Президент России Владимир Путин в интервью Fox News заявил, что не изменился с момента первого избрания президентом. Интервью опубликовано на сайте Кремля.
"Во-первых, со мной ничего не изменилось, я каким был, таким и остался. Я был избран президентом во взрослом возрасте, и в этом возрасте твои приоритеты не слишком меняются", — сказал Путин.
Однако, как он отметил, приходится подстраиваться под мировую повестку: "Но нам приходится реагировать на то, что происходит вокруг нас. Возьмите расширение НАТО на восток".
Такими словами Путин ответил на вопрос ведущего, почему в год избрания он хотел быть "демократическим реформатором", а сейчас нет.
Интервью с президентом России вышло после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Напомним, Путин и Трамп 16 июля провели в Хельсинки первую полноформатную двустороннюю встречу. Сначала переговоры прошли в формате тет-а-тет, затем они продолжились в расширенном формате, а после состоялась совместная пресс-конференция.
Комментарии
Морщинки между бровями не исчезают, а сейчас у него их нет. И щёки надутые. И губы не такие. и Вообще...