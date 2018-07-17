Правительство предложило ввести платеж с покупок в зарубежных интернет-магазинах, сообщает "Дождь".
Об этом говорится в поправках в закон о таможенном регулировании, которые внесли в Госдуму. В них предлагается дополнить одну из статей закона формулировкой "правительство Российской Федерации вправе устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты".
"Включен в Календарь рассмотрения вопросов Государственной Думой на 17.07.2018", — говорится в данных законопроекта.
Размер платежа, а также условия его введения не уточняются. Поправки рекомендовал принять комитет Госдумы по бюджету и налогам. Законопроект успешно прошел первое чтение.
Сейчас в России можно беспошлинно приобрести товары в зарубежном интернет-магазине на тысячу евро в месяц. Ранее Минфин предлагал снизить порог до 100 евро за покупку. С января 2019 года порог беспошлинного ввоза будет снижен до 500 евро в месяц, а с 2020 года — до 200 евро.
Комментарии
вот прям гордость за страну да депутатов берет!!! вообще проблем у нас больше нет, только вот население обираем как можем... грустно это все...