Фото: altai-republic.ru
Работы по реабилитации Манжерокского озера завершены в Горном Алтае, и уже 21 июля здесь состоится открытие нового пляжа, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Напомним, что масштабные мероприятия на водном объекте были реализованы в рамках программы "Развитие водохозяйственного комплекса в Российской Федерации". Федеральный бюджет выделил на реабилитацию озера порядка 73 миллионов рублей.
"Основной вид работ – это выемка иловых отложений, которая позволила очистить воду и увеличить глубину озера примерно на 1,5 метра. Для предотвращения дальнейшего заиливания восстановлена проточность озера. Все работы проведены с соблюдением экологических норм и сохранением уникальных растений: ореха чилима и водяных лилий", — отмечают республиканские власти.
В рамках второго этапа работ было произведено благоустройство пляжа, открытие которого назначено на 10:00 21 июля.
Глава Горного Алтая Александр Бердников подчеркнул, что вход на пляж будет бесплатным для всех.
В 2019 году на территории Манжерокского озера планируется также организовать рыбалку. Уже заложены финансовые ресурсы на зарыбление озера.
Комментарии