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Работники культуры Алтайского края собрались на круглом столе для формирования специальной резолюции, на основе которой должна развиваться отрасль в ближайшие пять лет. Как показало заседание, в последнее время культура в Алтайском крае находится в глубоком кризисе из-за низкой заработной платы, дефицита кадров и бедности муниципалитетов.

Как отметила ректор Алтайской академии культуры и искусств Галина Буевич, в учебное заведение в этом году подано рекордное количество заявлений от абитуриентов. Только на режиссуру конкурс более 20 человек на одно бюджетное место. Также выпускники школ хотят стать актерами, преподавателями танцев, но существует проблема, что после окончания вузов им просто негде работать. Доходит до смешного, когда выпускники сами выражают желание поехать работать в сельские дома культуры, но там их не хотят брать на работу. Оптимизация и сокращение ставок. В результате средний возраст работников культуры в Алтайском крае составляет более 50 лет.

Как отметила Галина Буевич, в последние годы не всегда руководство края должным образом уделяло внимание сфере культуры. При этом строились дома культуры, реконструировались театры, но про кадровое обеспечение позабыли. Между тем ректор вуза уверена, что будет завершено несколько интересных проектов, которые остались в наследство новому руководству исполнительной власти Алтайского края от Александра Карлина. Это дом для работников культуры, здание Художественного музея и театр кукол "Сказка".

"Необходимо поставить вопрос о привлечении кадров в сферу культуры нового формата, но для этого необходимо создавать условия. Если вспомнить не 13-летнюю давность, а более долгое время, когда приглашались специалисты с консерваторским образованием из ведущих вузов столицы. Для них создавались особые социальные и экономические условия: давали квартиры, выплачивали дополнительную денежную плату. На это необходимо сделать упор", — отметила она.

Врио начальника управления по культуре Елена Безрукова призвала всех участников круглого стола быть максимально открытыми, чтобы передать основные тезисы в виде резолюции Виктору Томенко. Она добавила, что сейчас важный этап, потому что летом и осенью формируются по поручению президента национальные проекты в области культуры. В его рамках Алтайский край может претендовать на федеральные средства. Для этого нужно сформировать такую же программу на региональном уровне. После этого будет понятно, сколько домов культуры и детских школ искусств будет отремонтировано за шесть лет. Елена Безрукова добавила, что большая часть поддержки ориентирована на сельские муниципалитеты. Во главе этой пирамиды должны стоять краевые учреждения культуры. Врио начальника управления предложила создать в Алтайском крае "Дом искусства", что поможет координировать работу.

В дальнейшем каждый участник заседания выступал с конкретными предложениями. Их, как оказалось, было достаточно. Председатель Алтайской организации Союза художников Дмитрий Петренко призвал построить в Барнауле большой выставочный зал. Сегодня многим художникам просто негде показывать свои работы, проводить выставки. По его мнению, нужны деньги для проведения фестивалей, которых сейчас в дефиците, речь о миллионах рублей. Кроме того, Петренко призвал алтайское руководство достроить здание Художественного музея на площади Октября. Также существует проблема аренды у города различных мастерских. Льготу для художников власти отменили, поэтому алтайские мастера не вкладывают личные средства в ремонт помещений, поскольку не уверены, что их через месяц не попросят освободить эти помещения. Художники просят администрацию города в договорах указывать срок аренды не менее 5 лет. Они же обязуются потом безвозмездно возвращать уже отремонтированные залы назад. Галина Буевич, как председатель городской думы, обещала помочь в данном вопросе.

Директор Алтайского дома литераторов Юлия Нифонтова напомнила, что сейчас сложно получить гранты на публикацию произведений молодых авторов. В последние годы алтайское руководство предпочитало печатать произведения уже умерших писателей.

Сразу несколько представителей муниципалитетов были очень эмоциональными в вопросе кадрового дефицита. Так, молодежь просто не едет работать в села. Никто не хочет работать за 7 тысяч рублей. Ради повышения заработной платы в муниципалитетах за последние годы произошли массовые увольнения. Повышение МРОТ ударило по сфере культуры.

В итоге работать просто некому. Дома культуры, построенные в 50-х годах прошлого века, просто не соответствуют современным требованиям. Существует проблема с пожарной безопасностью, поскольку многие клубы просто не соответствуют требованиям законодательства.

Елена Безрукова согласилась с проблемой дефицита кадров, но отчасти в этом вопросе, по ее мнению, виноваты сами муниципалитеты, которые не заинтересованы в том, чтобы платить достойную зарплату молодежи. В районах даже не способны осилить все средства, выделяемые по линии управления из бюджета края. В качестве одного из механизмов решения проблемы было предложено создать аналог программы "Земский доктор" для работников культуры в Алтайском крае. Выпускникам, которые соберутся работать на селе, будет предложена выплата материальной помощи. Галина Буевич предложила также задуматься о льготной ипотеке для работников культуры по примеру других регионов России. Однако эта идея не вызвала энтузиазма, поскольку такой программы нет на федеральном уровне, а без помощи правительства Алтайский край не потянет в одиночку этот проект.

Директор Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова Татьяна Егорова была также крайне эмоциональной, дождавшись момента, когда почти все журналисты покинут заседание. По ее мнению, ситуация критическая, библиотекари в селах просто выживают.

"Это катастрофа. Библиотечная сфера находится в системном кризисе. Ее не поддерживают вообще, начиная от министра культуры Владимира Мединского. За последние 3 года было закрыто 83 библиотеки. Сейчас в сфере трудятся 1616 человек. Из них только у трети среднее образование. 738 человек работают на неполную ставку. Нельзя совмещать клубную и библиотечную работу. Прошу обратить внимание на необходимость повысить оклады людям, обновить фонды и не обращать внимания на федеральную повестку. Всего библиотекам выделяется 50 миллионов в год. Это ничтожно мало", — сообщила Татьяна Егорова.

Директор театра драмы имени Шукшина Любовь Березина заявила, что все упирается в деньги. А их в Алтайском крае просто нет. Выпускники высших учебных заведений не хотят работать в алтайских театрах за 7 тысяч рублей. Поэтому и уезжают в другие регионы. Театр в этом году недосчитался нескольких талантливых выпускников, которые предпочли славу и овации в Москве.

"Мы не можем поехать на гастроли по районам. У нас даже нет собственной техники, чтобы перевозить декорации. Берем транспорт в аренду. В итоге, чтобы покрыть расходы, стоимость билета возрастает до 700 рублей. Зрители в селах отказываются их покупать за такие большие деньги. Каждый театр — производство, мини-фабрика. В последнее время есть проблема с налогами. У нас даже нет приличных компьютеров. Один фонарь стоит 3 миллиона рублей. Мы не можем покупать для них дорогие лампы за 200 тысяч рублей, заменяем на дешевые китайские. Артисты, приезжающие к нам на гастроли, удивляются, как мы вообще работаем в такой обстановке", — заключила Березина.

Одной из интересных идей, которую предложила директор театра, является освобождение алтайских учреждений культуры от уплаты налогов. Такая схема действует, например, в Красноярском крае, откуда как раз и был назначен Виктор Томенко.

В итоге была составлена резолюция, которая будет в ближайшее время направлена врио губернатора. Работники культуры выразили надежду на то, что руководство региона будет регулярно проводить с ними подобные круглые столы, а проблемы не будет замалчивать.