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Здание школы серьезно пострадало в результате пожара во вторник, 17 июля, в селе Листвянка в Топчихинском районе Алтайского края.
Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о возгорании поступили в 11:22. Согласно предварительным данным, никто не пострадал, однако само здание получило очень серьезные повреждения.
Площадь пожара в одноэтажном деревянном строении, как уточняет "Алтайская правда", составила 160 квадратных метров.
Краевые власти уже отреагировали на ЧП. Временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Томенко дал поручение главе регионального министерства образования и науки Александру Жидких взять ситуацию на особый контроль и организовать процесс обучения детей.
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Радикальное решение закрытия школ?