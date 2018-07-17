Клип о главном российском символе появился в сети

Русская матрешка - исконно русская кукла, символ страны и любимый сувенир приезжающих туристов. Именно ей посвящена песня Ани Филипчук – победительницы национального отбора детского Евровидения 2018, которая будет защищать честь нашей страны в ноябре, на финальном этапе конкурса. В разгар лета Аня не отдыхает, а плодотворно трудится и готовится к конкурсу. Результатом ее трудов стал новый клип "Матрешка".
Зрители впервые увидели исполнение песни на фестивале ЖАРА kids 2018, и через несколько месяцев уже появился клип. В нем гармонично сочетаются самобытный колорит в виде кокошника и видов Красной площади, а также современный ритм и стилистика.
Справка: Свой творческий путь Аня Филипчук начала в шоу-театре песни "Каприз" имени Елены Щербаковой, неоднократно становилась победительницей музыкальных и творческих конкурсов разного уровня. В настоящее время Аня является студенткой академии популярной музыки Игоря Крутого. В 2017 году она дошла до полуфинала престижного международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая Волна ".
25 ноября представит Россию в Детском Евровидении 2018 в Минске.
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