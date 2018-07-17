Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о совершенствовании пенсионной системы, сообщает "Парламентская газета".
По словам председателя комитета Дмитрия Морозова, у медработников останется право на досрочный выход на пенсию.
"Мы отдельно обратили внимание на сохранение досрочных пенсий за выслугу лет медицинским работникам", — уточнил Морозов.
Право на досрочный выход на пенсию останется также у медиков, работающих в опасных и вредных условиях труда.
"В частности, это рентгенологи, люди, работающие с заражённым инфекционным материалом, против которого нет профилактики и лечения", — рассказал Морозов.
Также право на досрочную пенсию останется у работников психиатрических и патологоанатомических отделений, у людей, которые работают с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.
В то же время в заключении Комитета указано, что депутаты считают целесообразным скорректировать данные списки "с учетом современных реалий".
Так, по словам Морозова, в списки необходимо включить работников паллиативных отделений, в которых большая часть пациентов — с психиатрическими и онкологическими заболеваниями.
Ранее Комитет Госдумы по бюджету поддержал повышение пенсионного возраста, а также рекомендовал к рассмотрению законопроект о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%.
Комментарии
Вот так и узнаем всех лизоблюдов
Хорошо, что все больше и больше комитетов народом избранных депутатов ГД отстаивают интересы народа избегая при этом термина "реформа" и ведут самостоятельную и справедливую борьбу за повышение пенсионного возраста на благо людей труда в счастливой и богатой стране - России!!!!
Все бы это было смешно, если бы не было так грустно...
Давайте всем пенсионерам пенсионное и социальное обеспечение как у депутатов ГД. И путевки бесплатные на курортно-санаторное лечение.