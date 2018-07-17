МВД предложило новые правила сопровождения кортежей

Министерство внутренних дел разработало новую инструкцию для сотрудников ГИБДД по сопровождению колонн и кортежей. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Новые правила определяют порядок действий инспекторов ГИБДД при организации движения и сопровождении кортежей глав регионов, военных колонн и спецтехники, колонн автобусов для перевозки детей, а также автомобилей, участвующих в правительственных мероприятиях.
Стоит отметить, что под действие новых инструкций не подпадают кортежи первых лиц государства, подлежащих государственной охране.
Согласно документу, заявку на сопровождение можно будет подать через интернет.
Предполагается, что для сопровождения колонн и кортежей ГИБДД будет выделять необходимое количество автомобилей из расчета не менее двух на колонну из десяти машин.
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