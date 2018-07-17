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Барнаулец, страдающий педофилией, предстанет перед судом по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении детей, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Согласно версии следствия, с июля по сентябрь прошлого года обвиняемый в лифтах жилых домов совершал иные насильственные действия сексуального характера в отношении девочек от 10 до 14 лет.
"Он выслеживал несовершеннолетних на улице и провожал их до подъезда, заходя с ними в лифт. Всего от действий мужчины пострадали 5 детей", — указывают в СКР.
В ведомстве добавляют, что ранее он около 10 лет отбывал наказание за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у мужчины расстройство сексуального предпочтения — он страдает педофилией.
В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии
Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у мужчины расстройство сексуального предпочтения — он страдает педофилией
А раньше выявить было невозможно? Химически кастрировать. Или закрыть пожизненно
отрубать надо таким орудие преступления , почему дети должны быть носителями генетики этой твари...
Зачем вообще надо было такого у.б.л.ю.д.к.а выпускать гулять на свободе?
Кто выпустил и не проверил? Не установил контроль надлежащим способом??? Вперёд в тюрягу, рядом с этим товарищем. Ребёнку кто и какими способами психику восстановит в нашей системе здравоохранения? Родители за свои деньги? Страдающий педофилией человек самостоятельно не может себя контролировать, даже осознавая возможность последующего наказания. Дак контролируйте его!
Почему для подобных существ не установлен особый контроль? Почему они свободно перемещаются по стране? Вина за 5 жертв на системе.
17.07.2018 17:26
Андраник Карленович
Не оправдывай себя... все вы можете контролировать...