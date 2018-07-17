Сотрудники ФСБ России задержали по делу о коррупции бывшего начальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Александра Дрыманова, передает ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
"Дрыманов задержан, с ним ведутся следственные действия", — сказал источник, добавив, что Дрыманова задержали дома и сейчас он находится на допросе в ФСБ.
"Следствие предположительно уже в среду обратится в суд за ходатайством об аресте", — сказал источник.
Он пояснил, что задержание Дрыманова связано с делом о коррупции в отношении бывших высокопоставленных сотрудников Следственного комитета: бывшего первого заместителя Дрыманова Дениса Никандрова, начальника управления собственной безопасности (УСБ) СК РФ Михаила Максименко и замначальника УСБ СК РФ Александра Ламонова.
Источник также отметил, что и Никандров, и Ламонов дали показания против Дрыманова.
Информацию о задержании Дрыманова ТАСС подтвердил адвокат Александр Карабанов: "Мне только что стало известно, что в Москве произошло громкое задержание генерала СК РФ Александра Дрыманова".
В начале июня руководитель ГСУ СК по Москве генерал Дрыманов подал в отставку, написав рапорт о выходе на пенсию. Данный рапорт был завизирован. Однако указа президента о снятии его с должности не было. На должность начальника ГСУ СК РФ по Москве назначаются и снимаются с нее указом главы государства.
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