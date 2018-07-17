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Начальник отдела исправительной колонии №9 УФСИН России по Алтайскому краю обвиняется во взяточничестве — по версии следствия, он обогащался за счет заключенных.
Как сообщили в региональном управлении СКР, с 2014 по 2017 год обвиняемый вымогал взятки у граждан, отбывающих наказание в исправительной колонии города Рубцовска.
"В случае отказа он угрожал сфальсифицировать материалы о якобы допущенных нарушениях порядка и условий отбывания наказания, составить заведомо не соответствующую действительности отрицательную характеристику, что повлечет необоснованное применение к заключенным мер дисциплинарного взыскания, в том числе по водворению в ШИЗО и переводу из обычных в строгие условия отбывания наказания", — уточняют в СКР.
В правоохранительном ведомстве добавляют, что суммы взяток варьировались от 40 до 400 тысяч рублей. Помимо этого, в апреле прошлого года злоумышленник получил от одного из заключенных золотую цепь стоимостью более 34 тысяч рублей за предоставление свидания с супругой.
В данный момент уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
У Ю.Н. Денисова тоже брал?