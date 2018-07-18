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Новости

Алтайские художники попросили Томенко достроить проблемный музей за Карлина

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Об этом сообщил председатель Алтайской краевой организации "Союз художников России" Дмитрий Петренко

Председатель Алтайской краевой организации "Союз художников России"  Дмитрий Петренко попросил врио губернатора региона Виктора Томенко достроить проблемный художественный музей на площади Октября в Барнауле. Об этом он сообщил на круглом столе работников культуры, в рамках которого была сформирована резолюция для кандидата в главы Алтайского края.

Как отметил Дмитрий Петренко, из-за отсутствия здания страдают все алтайские художники. Сегодня многим из них просто негде показывать свои работы, проводить выставки. Также существует проблема аренды у города различных мастерских. Она выросла в несколько раз за последние годы, что создает трудности. Льготу для художников власти отменили, поэтому алтайские мастера не вкладывают личные средства в ремонт помещений, поскольку не уверены, что их через месяц не попросят освободить эти помещения. Художники просят администрацию города в договорах указывать срок аренды не менее 5 лет. Они же обязуются потом безвозмездно возвращать уже отремонтированные залы назад. Галина Буевич, как председатель городской думы, обещала помочь в данном вопросе.

Отметим, что строить художественный музей Алтайского края начали еще при прошлом руководителе региона Александре Карлине. Экс-губернатор гордился этой стройкой и неоднократно подчеркивал, что музей обязательно появится.

На данный момент на объект потрачено около 200 миллионов рублей. Планируется, что на завершение строительства выделят еще 122 миллиона. Отметим, что Государственный художественный музей превратился в главный долгострой из-за сложной ситуации в компании "СтройГАЗ". Изначальная проектная стоимость составляла 850 миллионов рублей. Стройка началась в 2012 году. Спустя три года была проведена проектно-сметная корректировка, и сумма контракта составила 430 миллионов. Однако строительство культурного объекта было полностью прекращено из-за невозможности выполнить свои обязательства компанией "СтройГАЗ", которая находится на грани банкротства.

Позже на объект должна была зайти компания "Селф". Однако по неизвестным причинам она отказалась достраивать проблемный музей. Скорее всего, из-за того, что у подрядчика уже много сложных объектов типа театра "Сказка" и "Демидов-Парка". Сейчас все документы для завершения работ в музее готовы. В связи с рядом необходимых изменений в проектно-сметную документацию проект проходил повторную государственную экспертизу. На основании данных документов в ближайшее время будет размещен государственный заказ на продолжение строительно-ремонтных работ.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

18.07.2018 07:28
гость

лучше бы попросили не уродовать изумрудный парк

0  0
18.07.2018 07:47
гость

А где сеятель? На фото так без него красиво!

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18.07.2018 07:50
Гость

И пусть уберут убогую комозицию: сеятель и ко! И ели снова посадят.

0  0
18.07.2018 07:56
гость

Почему Карлин сеятеля с собой не забрал? Уродство это!

0  0
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