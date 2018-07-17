Украинский телеканал "Эспрессо" назвал Путина президентом Украины

Украинский телеканал "Эспрессо" в своем Twitter назвал президента России Владимира Путина "президентом Украины". Казус был замечен в анонсе новости о встрече Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Трамп і Путін запізнилися на зустріч один до одного і почали з майже годинною затримкою https://t.co/jxkg5OkTKZ— Еспресо (@EspresoTV) 16 июля 2018 г.
"Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Путиным началась на полчаса позже запланированного времени", — указывается в анонсе.
В Хельсинки 16 июля прошла встреча президентов России и США.
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