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Скамья подсудимых ждет троих предпринимателей в Бийске по обвинению в мошенничестве, отмывании денег в особо крупном размере и нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, перед судом предстанут 35-летний гендиректор ООО "Алтайская строительная компания", а также 35-летняя учредительница ООО "Утильсервис" и ее 49-летний сожитель.
Согласно данным следствия, в июне 2016 года акционерным обществом "Бийское производственное объединение "Сибприбормаш" был объявлен конкурс по выполнению работ, связанных с захоронением опасных отходов на специализированном полигоне.
Победителем конкурса оказалось ООО "Алтайская строительная компания".
"Не желая выполнять условия договора, директор Общества подыскал предприятие ООО "Утильсервис", имеющее лицензию на осуществление деятельности по утилизации и обезвреживанию опасных отходов. Вступив в сговор, обвиняемые руководители двух Обществ изготовили фиктивные документы о приеме и утилизации опасных отходов предприятия "Сибприбормаш" на территории полигона в городе Томске. Однако выгрузка и размещение отходов было незаконно осуществлено на земельном участке в городе Бийске, который не является объектом хранения и захоронения опасных отходов, внесенным в государственный реестр", — раскрывают суть махинации в СКР.
В результате таких действий был нанесен серьезный вред окружающей среде. При этом деньгами в размере более 40 миллионов 800 тысяч рублей, предназначенными для оплаты работы, обвиняемые распорядились по своему усмотрению.
Отмечается, что факт преступления выявили сотрудники краевого управления ФСБ России.
Во время предварительного следствия предприниматели не признали своей вины. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.
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