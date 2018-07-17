Полицейским, которые уезжали с дежурства на матчах чемпионата мира, проходивших в Сочи, не хватило места в поезде. Информация об этом появилась в паблике "ДТП и ЧП. Сочи" в соцсети "ВКонтакте".
"Пост о том, как организовано убытие сотрудников полиции из Сочи. По восемь человек в купе. Кто не успел, тот в коридор. И так 18 вагонов. Около 30 человек оказались на перроне, так как не захотели ехать на голове у товарища. Несколько раз дергал стоп-кран, но машинисту все равно, люди так и остались за бортом. Кто-то ехал в неподобающих условиях, кто-то остался ждать, а ведь дома ждут. Уровень организации на высоте", — рассказал человек, назвавший себя полицейским и пожелавший не раскрывать своего имени.
В следующем посте появились уже фотографии из поезда. На них видно, как люди в штатском лежат на матрасах, уложенных на полу. У некоторых фуражка под головой.
"Не открываются окна, не работает кондиционер, нехватка мест в вагонах. Отношение к личному составу, как с животными. Вы... тыловики и замполиты. Как вам там живется-то с этим? Люди месяц торчали в ПВД, в условиях безумного количества переработок. И вы даже не в состоянии их обеспечить человеческими условиями при организации проезда. В понедельник на ГПИ, как обычно, с умными и сосредоточенными лицами будете вещать за Родину? И давить на пролетарскую совесть. Знаете, в утопических мечтах о том, какая должна быть полиция... с тех, кто за все это ответственен, нужно срывать погоны перед строем. И чтобы УСБ/ФСБ порылись в их источниках дохода и средствах расхода. Я уверен, там не все так идеально, как они хотят нам представить. Но это лишь мечты. Интересно, руководство МВД вообще заботит судьба собственных сотрудников? Кто-нибудь за это понесет ответственность? Или опять уволят снимавших?" — написал автор сообщения
Впрочем, в региональном управлении МВД поспешили объявить, что распространенная в соцсетях информация не соответствует действительности, сообщает "Блокнот. Краснодар". Якобы вывод сводного отряда осуществлялся по графику, а в вагонах поездов был даже предусмотрен резерв на целых 40 мест. Правда, происхождение видео и фото пояснять не стали.
Комментарии
Ну в автозаках примерно так же........
Не нравится отношение - увольняйся. насильно не держат! Однако нет - будет ныть, как баба, видео выкладывать, а уволиться не решиться!
они бить нас пойдут с таким же выражением лица когда народ выйдет на митинги, но не уволятся!
слышь менты? не уволитесь!!!???
Менты хватит ныть....Как бабы...
перинку им не дали...Привыкли нахаляву жить,не нравятся им условия...идите в шахту тогда....