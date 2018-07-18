Хотите полноценно отдохнуть, но ограничены во времени? В санатории "Россия" доступны путевки от одного дня.
Сколько бы ни длился отпуск, этого всегда мало. Как правило, его продолжительность составляет две недели, а за это время столько нужно успеть: закончить накопившиеся дела, решить первостепенные задачи, навести порядок дома, посетить родных, принять гостей и, в конце концов, все-таки отдохнуть.
Тем, кто ценит время своего отпуска и проводит его максимально продуктивно, санаторий "Россия" на курорте Белокуриха предлагает путевки от одного дня.
В стоимость путевки на отдых входит:
- проживание;
- трехразовое питание (для детей – пятиразовое);
- посещение бассейнов;
- климатотерапия;
- терренкуры.
Во время пребывания в санатории можно пройти диагностическое обследование, а также получить дополнительные процедуры: плазмолифтинг, криотерапия, озонотерапия, плазмаферез, барокамера и т.д.
Цена путевки на отдых для одного человека на сутки – от 3 850 рублей.
И только в июле специальное предложение от санатория "Россия" – проживание детей бесплатно. Оно действует с 18 по 31 июля 2018 года на дополнительные места для детей до 15 лет в номера категории "Плюс" и "Студия".
Санаторий "Россия":
Курорт Белокуриха
8-800-250-3770 (бесплатно по России)
www.sanrussia.ru
Лицензия № ЛО-22-01-004910 от 30.03.2018г.
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.