Неподалеку от станции метро "Выборгская" в Петербурге прогремел взрыв. По предварительной информации, из-за жары взорвался газовый баллон с пропаном, сообщает "Коммерсант".
Как пишут очевидцы в соцсетях, взрывная волна сотрясла здания в районе километра. Местные жители заявляют, что в здании выбиты стекла.
По данным телеканала "78", в результате происшествия есть погибшие — два человека. "Невские новости" со ссылкой на данные от горожан пишут, что взрыв произошел на Литовской улице, д. 11. По этому адресу располагается Торговый дом "Автоген", где торгуют пропаном и техническим кислородом. Издание сообщает, что на месте взрыва найден труп одного рабочего, тело второго пока ищут.
"Было нарушение техники безопасности при заправке баллонов, от взрыва людей разбросало на части, что сразу и не понять – один или два погибло", — пишут в соцсетях.
На данный момент спасательные службы охлаждают еще около трехсот баллонов, чтобы они не взорвались. Официальной информации о произошедшем пока не поступало.
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