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Уголовное дело возбуждено в Туве, где более 90 человек отравились шаурмой, сообщает "Интерфакс".
Делопроизводство открыто по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).
По имеющейся информации, за помощью к врачам в республиканской столице обратились 92 человека, которые употребили в пищу шаурму в одной из местных закусочных.
Специалисты регионального управления Роспотребнадзора выявили в заведении грубые нарушения, а республиканское управление СКР по факту отравления людей инициировало доследственную проверку.
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