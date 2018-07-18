Как выглядит сейчас барнаульский Научный городок

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Барнаульский Научный городок был основан в 60-х годах прошлого столетия. Задумывался он как база развития сельскохозяйственной науки по образцу новосибирского Академгородка. В советские годы поселок занял 3-е место на выставке достижений народного хозяйства СССР в рамках смотра-конкурса на лучшую застройку и благоустройство колхозных поселков. Сейчас от Научного городка, пожалуй, осталось только название. Время там как будто застыло.
В 2012 году здесь начали выделять земельные участки по краевой программе "Молодая семья". Однако, как пишут "Вести 22", в домах у людей до сих пор нет воды, а на улице — нормальных дорог.
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