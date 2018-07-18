Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Теплую, но достаточно ветреную погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае в среду, 18 июля.
"Местами в предгорных районах дождь, гроза, в утренние часы местами в северо-западных районах туман", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры в крае составят +24…+29 градусов. Ветер северный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.
В Барнауле без осадков. Днем в краевой столице будет +25…+27 градусов. Ветер северный, 5-10 метров в секунду.
Напомним, что в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.
Комментарии
А по телевизору сказали, в конце дня дождь.