Чтобы Лиза смогла покорить большую сцену, а маленькие Алишер, Шасмудин и Амира стали звездами спортивной гимнастики, фонд "Облака" помогает маленьким талантам.

Попасть в плохую компанию или вместе с другими ребятами добиваться высоких спортивных результатов... Какое будущее ждет ребенка из малоимущей семьи?

Как бы это ни звучало страшно, но для детей, чьи семьи находятся в трудном материальном положении, куда вероятнее первый путь.

Расти в нужде – значит получать самое необходимое: еду, скромную одежду, пожертвованную в комплексных центрах. Статус "малоимущая семья" дает возможность получать для детей бесплатное школьное образование (за школьное питание семья платит льготную сумму) и пособие — 1000 рублей в месяц. Получать дополнительное образование, ходить на секции и кружки они не могут.

А ребенку необходимо направлять свою энергию – неудержимую, пульсирующую с невероятной силой. Этот ребенок идет на улицу и однажды попадает в плохую компанию. А там сигареты, выпивка, наркотики, хулиганство. И потеря надежды на хорошее будущее.

Маленький Эдик попал в неблагополучную компанию после того, как мальчику пришлось бросить тренировки по хоккею. Внезапный пожар в доме лишил семью имущества и крыши над головой. Сгорела и форма, в которой он занимался. Эдик не нашел другого пути, чтобы направить те силы и время, которое раньше он отводил на тренировки. Выходом стала улица.

Кто знает, что могло произойти с мальчиком, если бы его семья не обратилась за помощью в фонд "Облака". Фонд помог мальчику приобрести форму и коньки.

Через два месяца Эдуарда, который вернулся к хоккейным тренировкам, было уже не узнать. В глазах было счастье, а его достижения в школе превысили все ожидания учителей. У него появились новые друзья, улучшились коммуникативные навыки, а дома он стал больше помогать маме справляться с младшими сестрами. Самое главное – он ушел с улицы.

Спустя два месяца занятий в программе Эдуард стал лучшим игроком в своей команде и получил возможность бесплатно участвовать в соревнованиях. А мама Эдуарда, вдохновившись достижениями сына, нашла новую работу, которая позволила оплачивать занятия в секции для других детей.

Пример маленького Эдуарда показал - важно каждому ребенку вне зависимости от его социального положения дать возможность развивать свои таланты и врожденные способности. Ведь дополнительное образование, спортивные занятия, творческие кружки, танцевальные студии закладывают с малых лет стабильный фундамент для успешной социальной включенности.

Фонд "Облака" решил предоставить такую возможность детям из малоимущих и многодетных семей и тем самым способствовать выходу семьи из нищеты в следующем поколении. Именно для этого в январе 2018 года "Облака" запустили проект "Талантливые дети".

При поддержке фонда дети будут заниматься после школы любимыми занятиями и развивать таланты. Увеличение круга общения, появление новых друзей из разных социальных слоев позволит ребенку развивать свои навыки и ощутить полноту жизни с самого детства. Эта программа для детей отразится на будущем всей семьи и повлияет на быстрый выход из нищенского положения.

Благодаря программе 9 ребят получили возможность бесплатно заниматься в музыкальных, творческих и спортивных секциях и получать все необходимое для этих занятий.

9 ребят смогли воплотить свою мечту:

Эдуард, 9 лет, получил возможность продолжить тренировки в секции хоккея, которым он занимается с 4 лет.

Снежанна, 8 лет, начала заниматься акробатикой.

Алишер (7 лет), Шасмудин (9 лет) и Амира (4 года) занимаются спортивной гимнастикой и готовятся к тому, чтобы покорять спортивные вершины.

Настя (11 лет) и Лиза (9 лет) занимаются танцами.

Лиза, 12 лет, учится играть на гитаре, чтобы однажды покорить большую сцену.

Лиза, 9 лет, занимается карате и поражает своей целеустремленностью тренеров.

В первом полугодии этих талантливых ребятишек поддержали друзья фонда из компании "Вотэточай". Также слова благодарности фонд говорит Федерации Тайцзицюань Алтайского края за пожертвование в размере 4 000 рублей. А еще барнаульцев, которые откликнулись на просьбу поддержать программу, — Анну за покупку хоккейной формы, Елену и Максима за их пожертвования.

Чтобы ребята могли продолжить идти к своей мечте, нам нужно поддержать их на второе полугодие.

Лиза родилась в счастливой многодетной семье. Она и ее четверо братьев и сестер не знали, что их папа рано умрет от инсульта, а маме поставят страшный диагноз — рак. Лиза с пяти лет занималась вокалом и мечтала выступать на сцене. Когда умер папа, мама вышла на три работы, а маленькой Лизе нужно было оставаться с младшими детьми. О вокале забыли на два года.

Лиза попала в программу "Талантливые дети" в январе 2018 года. Фонд приобрел ей гитару и оплатил шесть месяцев занятий по вокалу. Уже в своем первом конкурсе бардовской песни Лиза заняла первое место. В семье сразу улучшился климат. Дети поверили, что мечты сбываются, и стали больше стараться в школе, ведь скоро и они будут включены в программу фонда.

Лиза мечтает стать знаменитой певицей, чтобы заработать много денег и вылечить маму. Но для этого ей нужно продолжать занятия. Стоимость занятий за месяц составляет 3 000 рублей, стоимость занятий на полгода – 18 000 рублей.

Трое ребят Халиды, маленькие Алишер, Шасмудин и Амира, не могут записаться на занятия спортивной гимнастикой, потому что у мамы их шестеро и денег едва хватает на еду. И это обидно, когда видишь, как лихо они демонстрируют самостоятельно разученные дома шпагаты и мостики. А совсем рядом с домом прекрасная спортивная секция, где проходят просмотры даже в сборную страны.

После включения в программу "Талантливые дети" у ребят появилась возможность каждый день заниматься с тренером в прекрасном зале и реализовать свой талант. Особенно важно это для маленькой Амиры, ведь тренеры просто в восторге от этой чудесной девочки и пророчат ей большое спортивное будущее. Жизнь этих детей изменилась кардинально.

Занятия для трех ребятишек в секции по спортивной гимнастике стоят 5 000 рублей. Чтобы оплатить занятия на полгода, требуется 30 000 рублей.

Когда ребенку 3, 7, 10 лет — он находится в самом начале пути и от того, какие возможности есть у него или у его родителей, зависит, каким будет его будущее. Обретет ли ребенок мечту, за которой будет следовать сквозь кропотливые ежедневные тренировки. Почувствует ли уверенность в своих силах и научится преодолевать трудности. Приобретет ли иммунитет от соблазнов улицы. И вдохнет ли он новой позитивной среды вокруг себя, с ее общением, эмоциями и умением радоваться результатам.

А может, зерно, посеянное в таком возрасте, вырастет в профессию и призвание на всю жизнь.

Чтобы четверо ребятишек получили возможность реализовать свои возможности, нам нужно 48 000 рублей.

Помочь Лизе продолжить занятия в музыкальном классе и маленькой Амире развить свой талант можно, сделав хотя бы небольшое пожертвование.

Реквизиты для пожертвования на оказание помощи талантливым детям с СМС:

"Талантливые дети Лизе" или "Талантливые дети Амире":

- Сбербанк: 4276020427762163, зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда).

- По номеру телефона, привязанному к карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.;

- СМС на короткий номер 3434 с кодовым словом "ОБЛАКА 100". Цифра после пробела означает сумму пожертвования: 100 руб.

- Если вы хотите отправить средства сразу на юридический счет от физического или юридического лица, пожертвуйте по данным счета: р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774.

- Пожертвовать через официальный сайт фонда: www.fondoblaka.com через кнопку ПОМОЧЬ! Все средства, поступившие от Вас, передаются на программу фонда "Талантливые дети".

#талантливыедети #фондоблака #поддержичемпиона #благотворительность