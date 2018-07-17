Законопроект о совершенствовании пенсионной системы рассматривают 17 июля на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Заседание прошло в открытом режиме с участием министра труда Максима Топилина, сообщает "Газета.Ru".
В своем докладе Топилин объяснил, что к концу 2018 года пенсия неработающих пенсионеров составит 14,4 тысячи рублей, а по итогам 2019 года — 15,4 тысячи рублей. Задача правительства — к 2024 году выйти на уровень 20 тысяч рублей.
По словам Топилина, к 2024 году пенсии могут достигнуть около 2 прожиточных минимумов. Ранее Минтруд постановил установить прожиточный минимум в России за первый квартал 2018 года на уровне 10 038 рублей. При этом для трудоспособного населения речь идет о прожиточном минимуме в 10 842 рубля, что на 2,5% больше показателя четвертого квартала 2017 года. С 1 мая 2018 года к прожиточному минимуму, но за второй квартал предыдущего года, был приравнен минимальный размер оплаты труда, который составляет сегодня 11 163 рубля.
По словам Топилина, большинство стран начали движение по повышению пенсионного возраста в 80-е годы, и сейчас эти страны пошли на второй круг, а Россия готовится поднять пенсионный возраст в числе последних стран.
Топилин объяснил, что решение об увеличении пенсионного возраста принимается на фоне увеличения продолжительности жизни в России. Росстат прогнозирует, что к 2028 году, когда завершится повышение возраста выхода на пенсию, мужчины в среднем будут жить около 75 лет, женщины к 2034 году возьмут уровень в 85 лет.
Топилин сказал, что сегодня нужно принять такие решения, которые позволят создать выживаемость пенсионной системы на годы вперед. Как ранее сообщалось, повышение пенсионного возраста и сокращение числа выходящих на пенсию со следующего года позволит сократить бюджетный трансферт в ПФР на 47,8 млрд рублей. В 2020 году трансферт ПФР уменьшается на 56,9 млрд рублей. А к 2021 году бюджетная экономия на пенсионной реформе составит уже 133 млрд рублей. По оценкам Минтруда, дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) составит в этом году 257 млрд рублей.
Министр также рассказал о демографических проблемах. Одна из главных — возможное сокращение трудоспособного населения из-за падения рождаемости в 90-х годах. При этом рождаемость продолжит снижаться, так как женщин, готовых рожать сегодня, стало меньше.
Топилин заверил, что темпы индексации пенсий, вопреки критике, в действительности являются достаточно внушительными: "Мы привыкли за прошлые годы жить в других масштабах, когда инфляция 10%, 12% в год, и нам кажется, что когда пенсии индексируют на 3-4%, это очень мало. Но это сопоставимо с инфляцией в этом году. В 2018 году пенсии были проиндексированы на 3,7% при инфляции 2,5%. Это почти в полтора раза больше роста цен".
Увеличение пенсий в 2018 году уже запланировано в объеме в два раза выше уровня инфляции. "По инфляции — в этом году будет ниже, чем 4% всё-таки, это будет до 3,2%, 3,5%. И поэтому мы запланировали увеличение пенсий в два раза выше инфляции", — сказал Топилин.
Он указал, что при нынешних параметрах инфляции это будет "где-то тысяча, около 7%".
Комментарии
Мужчины 75, женщины 85. Будут жить. Оптимистично!