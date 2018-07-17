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Новости

ЕСПЧ обязал Россию выплатить участницам Pussy Riot более 37 тысяч евро

, ИА "Амител"
Также обязал выплатить еще 11760 евро для покрытия судебных расходов

Фото: postomania.net

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник, 17 июля, постановил, что РФ нарушила ряд положений Европейской конвенции по правам человека в отношении участниц панк-группы Pussy Riot, и предписал взыскать с властей РФ более 37 тысяч евро в их пользу, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. Полиция задержала трех участниц акции - Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич. Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил их к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд в октябре того же года изменил Самуцевич наказание на условное. В декабре 2013 года Толоконникова и Алехина были освобождены из колоний в связи с амнистией, приуроченной к 20-летию Конституции РФ.

"Суд постановил взыскать с России в качестве компенсации морального ущерба по 16 тысяч евро в пользу госпожи Алехиной и госпожи Толоконниковой, в пользу госпожи Самуцевич — пять тысяч евро. Также обязал выплатить еще 11760 евро для покрытия судебных расходов", — говорится в решении.

ЕСПЧ постановил, что в отношении участниц группы был нарушен ряд положений Европейской конвенции по правам человека, в том числе статья 3 (о запрете на бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращение), пункт 3 статьи 5 (о праве на свободу и безопасность), пункт 1 (с) статьи 6 (о праве на справедливое правосудие), а также статья 10 (о свободе самовыражения).

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

17.07.2018 18:59
- гость -

Справедливо, если говорить об условиях содержания и т.д., понятиях и прочего. Но зашли бы они в мечеть...

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