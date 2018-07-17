Министр труда Максим Топилин, выступая 17 июля на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов с докладом о совершенствовании пенсионной системы, рассказал о демографических проблемах в России, сообщает "Газета.Ru".
Он отметил, что одним из ключевых моментов в предлагаемой пенсионной реформе является возможное сокращение трудоспособного населения из-за падения рождаемости.
При этом, как оказалось, рождаемость продолжит снижаться, так как женщин, готовых сегодня рожать, становится все меньше.
По данным Росстата, рождаемость в России снизилась на 10,7% в 2017 году. В прошлом году в России родилось 1,69 млн человек, что на 203,4 тыс. человек меньше по сравнению с 2016 годом. Уровень рождаемости за 2017 год стал наименьшим с 2007 года. Смертность населения снизилась на 63,6 тыс. человек и составила 1,824 млн человек. Убыль населения за прошедший год составила 134,4 тыс. человек.
ООН прогнозирует, что к 2050 году численность населения России сократится более чем на 11 млн — до 132,7 млн человек. Об этом говорится в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. По данным на 2018 год, в стране проживает около 144 млн человек.
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