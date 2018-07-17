Порошенко пояснил отсутствие темы Украины на встрече Путина и Трампа

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что хоть президент США Дональд Трамп и не уделил большого внимания украинской проблематике в ходе пресс-конференции в Хельсинки, тем не менее Украина остается в центре внимания американской политики, пишет РБК.
Порошенко затронул тему встречи глав России и США во время своего выступления в передаче "Свобода слова" на телеканале ICTV. Несмотря на то, что Трамп не стал упоминать Украину во время совместной пресс-конференции, Порошенко уверен, что Киев остается в числе приоритетных направлений политики США и НАТО.
В ходе передачи Порошенко спросили, о чем свидетельствует отсутствие упоминаний Украины со стороны Трампа и, напротив, внимание, уделенное украинской проблематике Путиным.
"Основываясь на моей встрече с Трампом, которая состоялась накануне на саммите Украина — НАТО, основываясь на документах саммита НАТО, где стоит в том числе и подпись американского президента Дональда Трампа, Украина была и остается среди первых приоритетов как НАТО, так и США. А то, что об этом говорил Путин, то для меня является совершенно очевидным, что если он так много говорил, то и ему оно чешется", — сказал Порошенко.
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А ведь всего несколько дней назад сие существо с упоением вещало как оно давало Трампу указания по поводу встречи с Путиным. Суть указаний была в том, чтобы вообще не говорить об Украине и тем самым подчеркнуть что она находится в центре внимания американской политики? Петро-то понимает, но неплохо было бы чтобы поняли и украинцы - США воюют с Россией ни ИЗ-ЗА Украины, а ПРИ ПОМОЩИ Украины. Причём используют незалежную даже не в качестве оружия против нас, а в качестве простого куска дерьма, метнув который можно доставить неприятности оппоненту, не более того.