Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 17 июля рассматривает законопроект о совершенствовании пенсионной системы.
На заседании уже выступил министр труда Максим Топилин, который обозначил приоритеты реформы и обрисовал выгоду, которую получат от нее россияне. В частности, как он отметил, к 2024 году пенсии достигнут около двух прожиточных минимумов.
После доклада Топилина слово взял глава комитета Ярослав Нилов. Он указал, что до сих пор в проекте закона не учтены методики определения увеличения пенсионного коэффициента и трансфера из бюджета, сообщает "Газета.Ru".
Также Нилов обратил внимание на то, что пока проект не позволяет повышать пенсии работающим пенсионерам.
При этом, как он подчеркнул, россиянам будет сложно воспользоваться нормой более раннего выхода на пенсию, поскольку для этого нужно непрерывно с 18 лет трудиться, что не представляется возможным.
Нилов заявил, что предлагаемые изменения негативно могут отразиться на рынке труда, в первую очередь на занятости молодежи. Он подчеркнул, что сейчас количество безработных составляет порядка миллиона граждан и потребуется выработать меры по недопущению роста безработицы среди молодежи.
Пока материалы проекта закона это никак не отражают, заявил Нилов. При том, что после повышения возраста порядка миллиона пенсионеров могут не высвободить рабочие места.
По данным Росстата за 2017 год, работающие пенсионеры составляют 34,5% от всех работников. Причем больше всего среди работников женщин начального пенсионного возраста (55 — 59 лет): 11,9%. Мужчины в возрасте 60 — 64 лет составляют 7,1% от общего числа работников. В последующих возрастных категориях доля работающих пенсионеров снижается. При этом уже сейчас безработица среди молодежи (в возрасте до 25 лет) составляет 18,7%. То есть безработным в этой возрастной категории считается почти каждый пятый, тогда как в среднем по стране безработица колеблется возле отметки в 5%.
Комментарии