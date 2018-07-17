Профсоюзы объяснили свою отрицательную оценку пенсионной реформы

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 17 июля рассматривает законопроект о совершенствовании пенсионной системы.
На заседании выступил министр труда Максим Топилин, который рассказал, что к 2024 году пенсии достигнут около двух прожиточных минимумов. После слово взял глава комитета Ярослав Нилов, который указал на некоторые недочеты. В частности, он подчеркнул, что россиянам будет сложно воспользоваться нормой более раннего выхода на пенсию, поскольку для этого нужно непрерывно с 18 лет трудиться, что не представляется возможным. Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов отметил, что гражданам важно сохранить право на досрочную пенсию.
В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) объяснили, почему объединение дало отрицательную оценку проекту закона о пенсионной реформе, сообщает "Газета.Ru".
По словам представителя ФНПР, данный законопроект рассматривается в отрыве от основных проблем, а именно отсутствия хороших рабочих мест, страхования работников, высокой доли занятости в сером секторе и в целом, низкой продолжительности жизни.
"Мы считаем, что данный закон, в той редакции, в которой он внесен сегодня в Государственную думу, принимать нельзя. Он открывает только одну часть проблемы — это возраст выхода на пенсию, но не решает массу других проблем в социальном и пенсионном обеспечении", — объяснял ранее глава ФНПР Михаил Шмаков.
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