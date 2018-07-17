Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 17 июля рассматривает законопроект о совершенствовании пенсионной системы.
На заседании выступил министр труда Максим Топилин, который рассказал, что к 2024 году пенсии достигнут около двух прожиточных минимумов. После слово взял глава комитета Ярослав Нилов, который указал на некоторые недочеты. В частности, он подчеркнул, что россиянам будет сложно воспользоваться нормой более раннего выхода на пенсию, поскольку для этого нужно непрерывно с 18 лет трудиться, что не представляется возможным.
Также выступил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. По его словам, аргументация законопроекта, которую в своем докладе представил Топилин, является понятной, сообщает "Газета.Ru".
Морозов уверен, что сегодня россияне хотят больше работать и как можно дольше находиться в коллективе. "Меняется реальность, и мы должны искать выходы", - подчеркнул представитель народа в Госдуме.
Однако, как отметил Морозов, гражданам важно сохранить право на досрочную пенсию.
Между тем Комитет Госдумы по охране здоровья на заседании поддержал принятие в первом чтении правительственного законопроекта об изменении пенсионной системы. Комитет выступает соисполнителем по этому документу, профильным является Комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов.
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