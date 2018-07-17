Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с членами совета палаты Совета Федерации заявил, что регионы получат 36 миллиардов рублей на помощь после повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает ТАСС.
До 1 мая размер МРОТ составлял 9 489 рублей в месяц — 85% от величины прожиточного минимума. Повышение стало возможным после принятия в декабре 2017 года закона, которым, в частности, устанавливалось, что МРОТ будет приравнен к прожиточному минимуму с 1 января 2019 года. В январе 2018 года президент России Владимир Путин предложил повысить минимальный размер оплаты труда уже в мае этого года. Таким образом, с 1 мая 2018 года МРОТ повысился до 11 163 рублей.
Медведев назвал поддержку региональных бюджетов после повышения МРОТ одной из важнейших тем во взаимодействии кабинета министров и парламента.
Он отметил, что для ряда субъектов РФ это является чувствительной темой, регионам сложно решить задачи, связанные с повышением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума.
"Мы, конечно, регионам обязательно поддержку здесь будем оказывать, уже выделили на эти цели из резервного фонда правительства 36 млрд рублей, я подписал два документа как раз", — рассказал Медведев.
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