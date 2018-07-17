Фото: Lada.ru
Российский автомобильный концерн "АвтоВАЗ" официально представил обновленный седан Lada Granta — первую модель нового семейства Lada Granta, говорится в сообщении компании.
Автомобиль получил X-образный дизайн, в котором на сегодняшний день выпускаются семейство Lada Vesta и кроссовер Xray.
"Передние фары на темной глянцевой подложке органично вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки, а "ИКС-графика" визуально выделена хромированными вставками в форме бумерангов", — говорится в сообщении концерна.
"Скульптурный подход, примененный в дизайне заднего бампера, позволил уменьшить его визуальный вес, а более чистый и обтекаемый рельеф граней в задней части кузова "расширил" габариты нового автомобиля", — отмечают создатели обновленного седана.
Современный вид автомобилю, как отмечается, придадут также зеркала заднего вида с интегрированными повторителями сигналов поворота и оригинальный дизайн колесных дисков.
"Седан выглядит современно и породисто, что, в свою очередь, подкреплено неизменными надежностью и комфортом", — подчеркивается в сообщении.
Премьера авто состоится в конце августа на Московском международном автосалоне. По словам вице-президента по продажам и маркетингу Яна Птачека, новая Granta укрепит имидж Lada.
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