Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 17 июля рассматривает законопроект о совершенствовании пенсионной системы.
На заседании выступил министр труда Максим Топилин, который рассказал, что к 2024 году пенсии достигнут около двух прожиточных минимумов. После слово взял глава комитета Ярослав Нилов, который указал на некоторые недочеты. В частности, он подчеркнул, что россиянам будет сложно воспользоваться нормой более раннего выхода на пенсию, поскольку для этого нужно непрерывно с 18 лет трудиться, что не представляется возможным. Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов отметил, что гражданам важно сохранить право на досрочную пенсию. По словам же представителя Федерации независимых профсоюзов России, данный законопроект рассматривается в отрыве от основных проблем.
Топилину, после того, как он выступил с докладом, задали несколько вопросов, сообщает "Газета.Ru". В частности, у министра поинтересовались, когда он лично для себя понял, что такие меры необходимы.
"Мы исходим из того, что сейчас самое правильное время, чтобы повысить пенсионный возраст", — ответил Топилин.
По его словам, сейчас на рынок труда выходят люди, которые родились в 90-ые годы, когда была самая низкая рождаемость.
"Другого оптимального момента для того, чтобы совместить повышение пенсионного возраста и минимальное вхождение на рынок молодых людей в трудоспособном возрасте, другого такого оптимального соотношения просто не будет", — подчеркнул Топилин.
По словам министра, следующий такой цикл начнется только через 22-23 года: "Поэтому у нас другого окна возможностей с точки зрения наименьших рисков для рынка труда просто не существует".
Он также сообщил, что не планируется повышать пенсионный возраст для воспитавших пятерых детей матерей. Также повышение пенсионного возраста не коснется пострадавших в результате техногенных аварий.
Топилин заявил, что его министерство не ожидает роста безработицы. Однако он не исключил, что уровень регистрируемой безработицы может вырасти, в том числе после повышения пособия по безработице.
По данным Минтруда, с 4 по 11 июля 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1% и составила 694 300 человек. Годом ранее этот показатель составлял 800 820 человек. За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 78 регионах. Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Чукотском, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, республиках Марий Эл, Бурятия, Адыгея, Волгоградской, Челябинской, Магаданской, Ульяновской областях. Рост численности безработных граждан отмечен в республиках Башкортостан, Дагестан, Татарстан, г. Севастополе, Архангельской и Омской областях.
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