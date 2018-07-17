Среда, 18 Июль, 00:05

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что бы вы хотели видеть в Нагорном парке Барнаула (на еще не благоустроенной территории)?

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

Спецпроекты

Форум

$ 62,44
€ 73,24
416477
19°
Обь
247см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Марии Бутиной в США Шукшинские дни на Алтае-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Повышение пенсионного возраста рекомендовано принять Госдуме в I чтении

, ИА "Амител"
Однако комитет подготовил заключение к законопроекту, где указывает на ряд правовых пробелов и противоречий

Фото: ok.ru

Профильный Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов во вторник, 17 июля, рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, в том числе, по повышению пенсионного возраста, сообщает "Интерфакс".

Докладчиком от правительства РФ на заседании комитета выступил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, который рассказал, что к 2024 году пенсии достигнут около двух прожиточных минимумов. После слово взял глава комитета Ярослав Нилов, который указал на некоторые недочеты. В частности, он подчеркнул, что россиянам будет сложно воспользоваться нормой более раннего выхода на пенсию, поскольку для этого нужно непрерывно с 18 лет трудиться, что не представляется возможным. Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов отметил, что гражданам важно сохранить право на досрочную пенсию. По словам же представителя Федерации независимых профсоюзов России, данный законопроект рассматривается в отрыве от основных проблем.

Первое чтение в Госдуме по законопроекту о пенсионной реформе должно состояться уже 19 июля.

Законопроект внесен в Госдуму 16 июня. Реализация предлагаемых в нем мер позволит создать условия для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям, в том числе с учетом увеличения продолжительности жизни, а также для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней также подробно излагаются доводы правительства за повышение планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.

Комитет по труду подготовил заключение к законопроекту, где указывает на ряд правовых пробелов, противоречий и коллизионных норм.

В частности, "у комитета возникает вопрос относительно объективности предложенных границ пенсионного возраста", отмечается в заключении.

Комитет в связи с этим считает необходимым провести дополнительные исследования и представить научное обоснование реального возраста утраты трудоспособности большинством работников.

Кроме того, в заключении указывается, что "в материалах к законопроекту отсутствует прогноз его влияния на состояние рынка труда в РФ, хотя вместе с тем очевидно, что реализация положений законопроекта окажет на него прямое воздействие".

Комитет отмечает, что "без принятия дополнительных мер при реализации предложенных норм велика вероятность снижения уровня жизни граждан предпенсионного возраста, прежде всего из-за возможного уменьшения их доходов".

"Кроме того, необходимо иметь в виду, что с правом на назначение пенсии связан целый ряд дополнительных материальных прав в налоговой, жилищной, социальной сфере, которые в случае повышения возраста выхода на пенсию также будут предоставляться гражданам в более поздние сроки", — говорится в документе.

В целях минимизации негативных последствий реализации законопроекта комитет считает необходимым предпринять ряд мер, в частности, "разработать комплексную программу мер по содействию занятости и защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста, а также недопущению роста молодежной безработицы".

В заключение комитета также вошло замечание о сравнительной жесткости предлагаемого правительством варианта повышения пенсионного возраста.

"Законопроектом не предусматривается каких-либо смягчающих условий введения нового правового регулирования, например, установления гибких границ пенсионного обеспечения путем предоставления гражданам права на более ранний выход на пенсию с одновременным пропорциональным снижением ее размера", — указывается в документе.

Материалы по теме
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
23:49
Порошенко пообещал "помешать" России досматривать суда в Керченском проливе 0
23:29
Путин упразднил упоминавшееся в "деле Скрипалей" ЗАТО Шиханы 0
23:03
Трамп заявил, что его встреча с Путиным была лучше саммита НАТО 0
22:48
"АвтоВАЗ" представил новое поколение Lada Granta 0
22:14
Порошенко пояснил отсутствие темы Украины на встрече Путина и Трампа 1
22:01
Повышение пенсионного возраста рекомендовано принять Госдуме в I чтении 0
21:31
Топилин бьет тревогу: "Если ничего не делать, то пенсионеров будет 42 млн" 4
21:27
Медведев выделил регионам 36 млрд рублей на помощь после повышения МРОТ 2
21:13
Топилин: "Сейчас самое правильное время, чтобы повысить пенсионный возраст" 1
20:44
Профсоюзы объяснили свою отрицательную оценку пенсионной реформы 0
20:24
Депутат Морозов: россиянам важно сохранить право на досрочную пенсию 1
20:03
Россиянам для более раннего выхода на пенсию придется трудиться с 18 лет 0
19:31
Топилин, говоря о пенсиях, посетовал на плохую рождаемость в России 1
19:19
Топилин: к 2024 году пенсии достигнут около двух прожиточных минимумов 3
19:08
Коротко о главном: "шпионка" Бутина, цены на проезд и культурные страсти
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 17 июля
18:49
ЕСПЧ обязал Россию выплатить участницам Pussy Riot более 37 тысяч евро 1
18:24
Медведев назвал важной дискуссию о пенсионной реформе 2
18:13
Взрыв прогремел на севере Санкт-Петербурга 0
17:54
Уезжавших с ЧМ полицейских утрамбовали в один поезд: "Как с животными" 6
17:36
Чем президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович очаровала фанатов ЧМ 3
17:27
Более 90 человек в Туве отравились шаурмой, возбуждено уголовное дело 0
17:16
Украинский телеканал "Эспрессо" назвал Путина президентом Украины 0
17:03
СМИ: задержан экс-глава ГСУ СК Москвы Александр Дрыманов 0
16:54
Трех бийских бизнесменов судят за махинации с опасными отходами 0
16:38
СК: сотрудник колонии в Рубцовске вымогал взятки у заключенных 3
16:26
Жителя Барнаула судят за насилие над детьми в лифтах жилых домов 8
16:14
МВД предложило новые правила сопровождения кортежей 0
16:02
Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал пенсионную реформу 5
15:43
Правительство предложило ввести платеж для покупок в интернет-магазинах 4
15:32
Женщина пострадала в результате ДТП на улице Попова в Барнауле 0
15:23
"Это катастрофа": работники культуры пожаловались Томенко на жизнь и работу 23
15:14
Путин заявил Fox News, что не изменился после первого избрания президентом 6
15:02
Правительство России погрузилось в Десятилетие детства 0
14:47
Здание школы сгорело в алтайском селе Листвянка 3
14:33
Россиянам раскрыли ежемесячную выгоду от нового пенсионного возраста 26
14:27
Клип о главном российском символе появился в Сети 0
14:24
Манжерокское озеро откроют для посещения в Горном Алтае 21 июля 0
14:12
Поймай меня, если сможешь: кто такая Мария Бутина, задержанная в США 10
14:04
Минздрав: привычный возраст выхода на пенсию – угроза для россиян 24
13:51
Барнаульцев просят опознать упавший в реку автомобиль 9
13:40
Хищники-малютки: тигрята в барнаульском зоопарке делают первые шаги 3
13:33
Перевозчиков накажут за нарушение режима труда и отдыха водителей 0
13:21
Иностранец тщетно пытался подкупить за 500 долларов алтайского таможенника 1
13:12
Разногласия известны: о чем говорили Путин и Трамп на встрече 16 июля 3
13:01
Центробанк обвинил кур в росте цен на продовольствие в России 13
12:49
Ученые провели цепочку от потепления до кондиционеров и роста смертности 1
12:37
Столкновение экскаватора с мостом в Барнауле обернулось огромными пробками 0
12:30
"Жареный карась" клюнул тысячи отдыхающих на Завьяловских озерах 0
12:21
Женщину сбили на "зебре", где просят установить "лежачего полицейского" 8
12:12
Губернаторам разрешили бороться с терроризмом в деревнях и селах 10

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.