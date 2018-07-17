Профильный Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов во вторник, 17 июля, рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, в том числе, по повышению пенсионного возраста, сообщает "Интерфакс".
Докладчиком от правительства РФ на заседании комитета выступил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, который рассказал, что к 2024 году пенсии достигнут около двух прожиточных минимумов. После слово взял глава комитета Ярослав Нилов, который указал на некоторые недочеты. В частности, он подчеркнул, что россиянам будет сложно воспользоваться нормой более раннего выхода на пенсию, поскольку для этого нужно непрерывно с 18 лет трудиться, что не представляется возможным. Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов отметил, что гражданам важно сохранить право на досрочную пенсию. По словам же представителя Федерации независимых профсоюзов России, данный законопроект рассматривается в отрыве от основных проблем.
Первое чтение в Госдуме по законопроекту о пенсионной реформе должно состояться уже 19 июля.
Законопроект внесен в Госдуму 16 июня. Реализация предлагаемых в нем мер позволит создать условия для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям, в том числе с учетом увеличения продолжительности жизни, а также для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В ней также подробно излагаются доводы правительства за повышение планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.
Комитет по труду подготовил заключение к законопроекту, где указывает на ряд правовых пробелов, противоречий и коллизионных норм.
В частности, "у комитета возникает вопрос относительно объективности предложенных границ пенсионного возраста", отмечается в заключении.
Комитет в связи с этим считает необходимым провести дополнительные исследования и представить научное обоснование реального возраста утраты трудоспособности большинством работников.
Кроме того, в заключении указывается, что "в материалах к законопроекту отсутствует прогноз его влияния на состояние рынка труда в РФ, хотя вместе с тем очевидно, что реализация положений законопроекта окажет на него прямое воздействие".
Комитет отмечает, что "без принятия дополнительных мер при реализации предложенных норм велика вероятность снижения уровня жизни граждан предпенсионного возраста, прежде всего из-за возможного уменьшения их доходов".
"Кроме того, необходимо иметь в виду, что с правом на назначение пенсии связан целый ряд дополнительных материальных прав в налоговой, жилищной, социальной сфере, которые в случае повышения возраста выхода на пенсию также будут предоставляться гражданам в более поздние сроки", — говорится в документе.
В целях минимизации негативных последствий реализации законопроекта комитет считает необходимым предпринять ряд мер, в частности, "разработать комплексную программу мер по содействию занятости и защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста, а также недопущению роста молодежной безработицы".
В заключение комитета также вошло замечание о сравнительной жесткости предлагаемого правительством варианта повышения пенсионного возраста.
"Законопроектом не предусматривается каких-либо смягчающих условий введения нового правового регулирования, например, установления гибких границ пенсионного обеспечения путем предоставления гражданам права на более ранний выход на пенсию с одновременным пропорциональным снижением ее размера", — указывается в документе.
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